Bombazo: un grande de Argentina sueña con sumar a un campeón del mundo después del Mundial 2026 Un histórico club ya proyecta refuerzos de jerarquía y apunta a un referente de la Selección tras la próxima Copa del Mundo. Por + Seguir en







River analiza reforzar su defensa con un campeón del mundo. Redes sociales

River analiza la posibilidad de incorporar a Nicolás Otamendi tras el Mundial 2026.

El defensor finaliza su contrato con Benfica a mitad de año.

Desde la dirigencia reconocen que es un nombre “muy interesante”.

Por ahora no existen negociaciones formales con el campeón del mundo. El grande de la Argentina que sueña con sumar a un campeón del mundo es, nuevamente, River Plate, que ya proyecta el futuro luego del parate y tiene en carpeta a Nicolás Otamendi, reconocido hincha Millonario y que ya coqueteó en el pasado con su llegada, como posible refuerzo tras el Mundial 2026.

Aunque todavía no hay gestiones formales, desde la dirigencia del club dejaron en claro que el nombre del defensor genera interés. Su jerarquía, experiencia internacional y vínculo con el fútbol argentino lo convierten en una opción fuerte para reforzar la última línea.

En Núñez, mientras se transita una etapa de reestructuración, comienzan a aparecer objetivos a mediano plazo. En ese contexto, la posibilidad de sumar a un campeón del mundo se presenta como una apuesta estratégica para elevar el nivel del plantel.

Nicolás Otamendi El defensor mantiene vigencia y continuidad en el fútbol europeo. Redes sociales El presente de Nicolás Otamendi en Benfica A sus 38 años, Nicolás Otamendi atraviesa los últimos meses de su contrato con Benfica, uno de los clubes más importantes de Portugal. El defensor mantiene continuidad en el equipo y sigue siendo una pieza clave tanto por su rendimiento como por su liderazgo dentro del vestuario.

El zaguero campeón del mundo con la Selección Argentina continúa mostrando vigencia en el fútbol europeo, con actuaciones sólidas en competiciones locales e internacionales. Su experiencia en torneos de elite y su capacidad para ordenar la defensa lo sostienen como titular.