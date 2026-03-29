29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Bombazo: un grande de Argentina sueña con sumar a un campeón del mundo después del Mundial 2026

Un histórico club ya proyecta refuerzos de jerarquía y apunta a un referente de la Selección tras la próxima Copa del Mundo.

Por
River analiza reforzar su defensa con un campeón del mundo.

River analiza reforzar su defensa con un campeón del mundo.

Redes sociales

  • River analiza la posibilidad de incorporar a Nicolás Otamendi tras el Mundial 2026.

  • El defensor finaliza su contrato con Benfica a mitad de año.

  • Desde la dirigencia reconocen que es un nombre “muy interesante”.

  • Por ahora no existen negociaciones formales con el campeón del mundo.

El grande de la Argentina que sueña con sumar a un campeón del mundo es, nuevamente, River Plate, que ya proyecta el futuro luego del parate y tiene en carpeta a Nicolás Otamendi, reconocido hincha Millonario y que ya coqueteó en el pasado con su llegada, como posible refuerzo tras el Mundial 2026.

Es uno de los jugadores más llamativos por su contextura en la Premier League.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de un ex compañero de Messi: así se veía de chico antes de ser una roca de músculo

Aunque todavía no hay gestiones formales, desde la dirigencia del club dejaron en claro que el nombre del defensor genera interés. Su jerarquía, experiencia internacional y vínculo con el fútbol argentino lo convierten en una opción fuerte para reforzar la última línea.

En Núñez, mientras se transita una etapa de reestructuración, comienzan a aparecer objetivos a mediano plazo. En ese contexto, la posibilidad de sumar a un campeón del mundo se presenta como una apuesta estratégica para elevar el nivel del plantel.

Nicolás Otamendi
El defensor mantiene vigencia y continuidad en el fútbol europeo.

El defensor mantiene vigencia y continuidad en el fútbol europeo.

El presente de Nicolás Otamendi en Benfica

A sus 38 años, Nicolás Otamendi atraviesa los últimos meses de su contrato con Benfica, uno de los clubes más importantes de Portugal. El defensor mantiene continuidad en el equipo y sigue siendo una pieza clave tanto por su rendimiento como por su liderazgo dentro del vestuario.

El zaguero campeón del mundo con la Selección Argentina continúa mostrando vigencia en el fútbol europeo, con actuaciones sólidas en competiciones locales e internacionales. Su experiencia en torneos de elite y su capacidad para ordenar la defensa lo sostienen como titular.

Desde el entorno del club argentino reconocen que todavía no hubo contactos oficiales, pero remarcan que se trata de un futbolista “muy interesante” por su perfil competitivo. Además, su identificación con el fútbol local y su trayectoria lo posicionan como un refuerzo de impacto.

La situación contractual también juega un papel clave: su vínculo con Benfica finaliza en junio de 2026, lo que podría facilitar una eventual negociación una vez concluido el Mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos caras de una misma persona: Darío Enrique Dubois.

Dubois, el jugador rebelde: se pintó la cara, expuso las miserias del fútbol y la AFA sacó una regla contra él

El hecho fatal se desencadenó en la previa del partido amistoso, preparatorio para el Mundial 2026.

Tragedia en el Estadio Azteca: murió un hincha en la previa del partido entre México y Portugal

Maravilla celebra su único gol junto a Conechny.
play

Con gol de Maravilla Martínez, Racing venció con lo justo a San Martín de Formosa y pasó de ronda en la Copa Argentina

El argentino Marcelo Bielsa y el alemán ﻿Thomas Tuchel en pleno partido.
play

El fuerte cruce entre Bielsa y Tuchel en el amistoso entre Uruguay e Inglaterra

El ex-Huracán no integrará el plantel.

Una baja en Racing: Miljevic no jugará por Copa Argentina debido a un intento de robo

Coudet sumó un defensor.

Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

Rating Cero

Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran
play

La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie

En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas
play

Futuro distópico, lucha de clases y una historia a pura acción: esta nueva película de Netflix promete engancharte

La foto generó otra polémica alrededor de la famosa.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachados por su "conducta asquerosa" en el tren bala de Japón

Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

La mediática sostuvo que le correspondía una compensación económica por participar en Polka.

Araceli González y Adrián Suar sellaron un pacto secreto tras 25 años de batalla judicial

La influencer aclaró por qué no volvería con el padre de sus hijos.

"Me tiene harta": el furioso descargo de Juana Repetto tras los rumores de reconciliación con Sebastián Graviotto

últimas noticias

Es uno de los jugadores más llamativos por su contextura en la Premier League.

La impresionante transformación de un ex compañero de Messi: así se veía de chico antes de ser una roca de músculo

Hace 12 minutos
play
Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran

La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie

Hace 18 minutos
play
En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas

Futuro distópico, lucha de clases y una historia a pura acción: esta nueva película de Netflix promete engancharte

Hace 29 minutos
Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

Hace 43 minutos
El papa León XIV y una férrea oposición a la guerra en Medio Oriente.

El papa León XIV volvió a llamar a la paz en Medio Oriente: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!"

Hace 1 hora