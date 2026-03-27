27 de marzo de 2026 Inicio
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Los 5 puestos vacantes en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni debe presentar la nómina de 55 jugadores el 11 de mayo y la lista definitiva de 26 la dará el 30 de mayo.

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Lionel Scaloni debe terminar de definir el equipo que viajará a defender el título mundial. 

Lionel Scaloni debe terminar de definir el equipo que viajará a defender el título mundial. 

  • Lionel Scaloni debe presentar la nómina preliminar de 55 futbolistas el 11 de mayo y aún hay nombres por definir.
  • Con la base del equipo consolidada, el cuerpo técnico debate quiénes ocuparán las últimas cinco vacantes de la convocatoria final.
  • En busca de laterales, Marcos Acuña pelea el puesto con Gabriel Rojas y Valentín Barco.
  • El Colo Barco también aparece como una opción en el mediocampo, junto a Máximo Perrone, Mastantuono y Prestianni.

A casi dos meses para el cierre de la lista definitiva, Lionel Scaloni todavía tiene que definir algunos nombres de la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026. No es una tarea más, ya que se trata de configurar el equipo que tendrá la misión de defender el título mundial.

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El director técnico tiene tiempo hasta el 11 de mayo para presentar la nómina preliminar de 55 futbolistas, mientras que el 30 de mayo será el día clave para entregar la lista definitiva para la Copa que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

seleccion argentina

En este escenario de definiciones, la estructura principal del equipo parece consolidada y solo quedarían cinco lugares disponibles, los cuales representan un importante debate en el cuerpo técnico en esta recta final, que aún no define quiénes ocuparán los puestos.

Los puestos vacantes en la lista de la Selección argentina en el Mundial 2026

Uno de los sectores que mayor incertidumbre genera es el lateral izquierdo, donde se busca un reemplazo natural para Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña, pieza fundamental en el ciclo y campeón del mundo, volvió a ser citado, pero su actualidad en River Plate se ve condicionada por recurrentes problemas físicos que siembran dudas sobre su estado de forma. A favor del "Huevo" pesa su vasta experiencia y el profundo conocimiento que Scaloni tiene sobre su aporte táctico.

Marcos Acuña Selección argentina

Sin embargo, en la pelea se metió Gabriel Rojas, de gran presente en Racing y una de las sorpresas de la última convocatoria para los amistosos ante Mauritania y Zambia. A ellos se suma Valentín Barco, quien actualmente se destaca en la línea media del Racing de Estrasburgo.

En la zaga central, la disputa por acompañar a los históricos también está al rojo vivo. Marcos Senesi, con un rendimiento sostenido en el Bournemouth de la Premier League, ha ganado terreno considerable en la consideración del DT. Por su parte, Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella, asoma con muchas posibilidades a pesar de haber quedado desafectado de la última convocatoria por una molestia física.

La gran apuesta del cuerpo técnico en esta ventana fue Tomás Palacios, el joven defensor a préstamo en Estudiantes desde el Inter de Milán, a quien siguen muy de cerca. En una posición más expectante y corriendo desde atrás en la carrera por un lugar, se encuentran Facundo Medina y Mariano Troilo, quienes militan en el fútbol europeo.

Colo Barco Racing Estrasburgo

El mediocampo es quizás la zona donde se libra la batalla más feroz por un cupo. El “Colo” Barco es una opción firme dado su rol actual en el fútbol francés, compartiendo la disputa con Máximo Perrone, de buen presente en el Como de Italia. Aníbal Moreno, el volante de River, también permanece bajo la lupa constante de Scaloni.

En una faceta más ofensiva, la gran incógnita gira en torno a Franco Mastantuono; su posible inclusión dependerá de cuántos minutos logre sumar en el Real Madrid antes del cierre de la lista. En la misma sintonía aparece Gianluca Prestianni, quien tras brillar en el Mundial Sub 20 de 2025 y asentarse en el Benfica, se posiciona como un candidato firme.

Finalmente en el ataque, José López volvió a ser citado por el entrenador, demostrando que puede ser una alternativa. Por otro lado, Joaquín Panichelli asomaba como la gran revelación tras consolidarse como el segundo máximo goleador de la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo y brillar en la Conference League. Sin embargo, una lesión de ligamentos en la misma pierna donde se rompió los cruzados hace dos años, lo deja fuera de las canchas por varios meses.

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