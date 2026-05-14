Otro jugador de Rosario Central salió con los tapones de punta contra Racing y River por la polémica de los arbitrajes

Juan Cruz Komar, defensor de Rosario Central, salió al cruce de las críticas de Diego Milito y Rodolfo D'Onofrio por los arbitrajes y recordó viejas jugadas polémicas que favorecieron a Racing y River.

Otro jugador de Central salió con los tapones de punta contra Racing y River por la polémica de los arbitrajes

Después de las críticas de Diego Milito y de Rodolfo D'Onofrio por los arbitrajes que favorecieron a Rosario Central , el defensor Juan Cruz Komar respondió con dureza a través de una serie de historias de Instagram en las que recordó fallos polémicos que beneficiaron tanto a Racing como a River .

Baja sensible para la semifinal: un jugador de River se rompió los ligamentos cruzados

La polémica se desató luego del triunfo 2-1 del Canalla sobre Racing Club, partido que terminó con dos jugadores menos para la Academia. Tras el encuentro, Milito aseguró que fueron “robados” y disparó: “El fútbol argentino está roto”.

En respuesta, Komar publicó una imagen del recordado gol en offside de Gastón Díaz en el partido que Racing le ganó a Central en 2014 y escribió: “¿Cuando salieron campeón con este gol no estaba roto el fútbol?”.

El defensor también apuntó contra River luego de las declaraciones de D’Onofrio, quien advirtió que el Millonario debía “ir con la guardia alta” para no ser perjudicado en la semifinal del sábado. Komar replicó compartiendo una jugada en la que Javier Piola golpea a Martín Benítez en una acción que, según remarcó, debió sancionarse con penal y expulsión. “ Y acá había que tener la guardia alta” , ironizó.

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La seguidilla continuó con otro video de un polémico penal sancionado por Pablo Lunati a favor de River en un partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por una infracción sobre Chori Domínguez. Después, subió otra jugada de un supuesto penal cobrado contra Maidana en un encuentro entre Atlanta y River.

“Penalazo. No sigo pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que ha robado toda la vida”, lanzó el zaguero canalla.

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El descargo de Di María contra Milito

En medio de la controversia también apareció la voz de Ángel Di María, quien defendió públicamente a Central con una extensa historia de Instagram.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas”, escribió el campeón del mundo.

Di María además cuestionó el tratamiento mediático de la polémica y defendió el gol de Alejo Véliz, discutido por un supuesto offside: “Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no? El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”.

Y cerró con un fuerte mensaje contra los dirigentes y las críticas al fútbol argentino: “El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”.