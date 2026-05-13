¿Adiós el sueño? El gigante de Europa que apareció de la nada para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

El futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 define su futuro entre la renovación, el fuerte avance un club grande del Viejo Continente y el sueño de llegar al Xeneize.

Paulo Dybala, en la Roma, querido por Boca, pero en la mira de otro club grande de Europa.

El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar envuelto en incertidumbre y en las últimas horas apareció un nuevo protagonista que encendió las alarmas en Boca y también en la Roma . Tal es así que desde Turquía aseguran que Galatasaray avanzó formalmente para quedarse con el delantero argentino y ya le acercó una oferta millonaria para convencerlo de continuar su carrera en Europa.

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La información comenzó a tomar fuerza este miércoles luego de que medios italianos y argentinos revelaran que el club turco está dispuesto a ofrecerle un contrato cercano a los 8 millones de euros anuales , una cifra imposible de igualar para Boca y superior a la propuesta salarial que hoy analiza la Roma. En efecto, la posibilidad de jugar nuevamente la Champions League aparece como uno de los grandes argumentos para seducir al campeón del mundo.

Estos rumores no son nuevos, sino que en realidad se reflotaron conversaciones que ya habían aparecido a principios de 2026 . En aquel momento, el nombre de Dybala había comenzado a sonar fuerte en Estambul, pero el atacante priorizó continuar en Italia. Ahora el escenario cambió porque su contrato entra en la recta final y todavía no existe una renovación firmada con la Roma.

Además, en Galatasaray creen que la presencia de Mauro Icardi puede resultar clave para convencer a "La Joya". De hecho, la intención del club es armar un equipo competitivo para la próxima competencia europea y sumar otra figura argentina de jerarquía internacional al lado del ex PSG. Por eso, medios de Europa sostienen que la oferta ya fue presentada formalmente al entorno del futbolista.

paulo dybala oriana sabatini Paulo y Oriana esperan un bebé.

Mientras tanto, en Boca siguen atentos cada movimiento. Inclusive, Juan Román Riquelme mantiene desde hace meses conversaciones para intentar traer a Dybala al fútbol argentino y convertirlo en el gran refuerzo para pelear la Copa Libertadores. A esto se suma un momento familiar de el jugador con su esposa Oriana Sabatini que podría inclinar la balanza. Sin embargo, la aparición del gigante turco volvió a complicar un escenario que parecía favorable para el club de la Ribera.

Roma quiere renovarle a Dybala

En medio de todos los rumores, Roma aceleró las negociaciones para renovar el contrato de Dybala. En ese sentido, el nuevo entrenador, Gian Piero Gasperini, considera al argentino una pieza importante para la próxima temporada y pidió expresamente que el club haga el esfuerzo para retenerlo. De hecho, la dirigencia encabezada por Dan Friedkin ya mantuvo reuniones con el representante del futbolista en Trigoria.

El principal problema sigue siendo económico. Actualmente, Dybala percibe uno de los salarios más altos del plantel y la Roma pretende reducir considerablemente esa cifra debido a las reiteradas lesiones que sufrió durante la temporada. Inclusive, desde Italia aseguran que el delantero aceptaría bajar su contrato para firmar hasta junio de 2027, aunque todavía no hay acuerdo definitivo.

leandro paredes paulo dybala Leandro Paredes y Paulo Dybala mantienen una gran relación. En esto también se apoya la ilusión de Boca.

Otro factor importante en la decisión del cordobés es el presente personal que vive junto a Oriana Sabatini. El embarazo de su esposa influye directamente en el análisis familiar y en el deseo de encontrar estabilidad para los próximos meses. Por eso, el entorno de Dybala analiza cuidadosamente cada propuesta antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

En Boca, mientras tanto, mantienen intacta la ilusión. La dirigencia xeneize cree que el fuerte vínculo emocional del jugador con el club puede ser determinante y por eso ya le habría acercado una propuesta contractual a largo plazo. Además, la presencia de Leandro Paredes y la posibilidad de disputar la Copa Libertadores funcionan como argumentos seductores para intentar convencerlo.

La ausencia de Paulo Dybala en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 de fútbol también impacta de lleno en este escenario. Lionel Scaloni decidió dejarlo afuera de la nómina inicial de 55 futbolistas debido a su poca continuidad y a los problemas físicos que arrastró durante gran parte de la temporada.