Boca pierde 1 a 0 ante Vasco da Gama en la Bombonera

Por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize cae por la mínima frente al conjunto brasileño en la Bombonera tras un centro de Andrés Gómez y un fuerte cabezazo de Adson. En el segundo tiempo, en una polémica acción, la visita se quedó con uno menos mientras el equipo de Arruabarrena mete presión.

Adson marcó, de cabeza, el gol de Vasco da Gama ante Boca por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors pierde 1 a 0 ante Vasco da Gama en la Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, con un gol de cabeza de Adson, tras un centro de Andrés Gómez. El chileno Piero Maza dirige el encuentro y su compatriota José Cabero está a cargo del VAR este martes en Buenos Aires.

Boca en alerta: una nueva apelación judicial pone en riesgo la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná

Boca salió a jugar con mucha presión en el mediocampo para intentar recuperar rápido la pelota y tomar la iniciativa. Sin embargo, a los 5', Álvaro Montero respondió con una atajada ante un remate cruzado de Bruno Duarte desde afuera del área y envió la pelota al córner en la primera llegada clara de Vasco da Gama.

Vasco da Gama ganó confianza en el Alberto J. Armando, emparejó el desarrollo del encuentro y consiguió llevar el juego hacia las inmediaciones del área local. Después de un comienzo con mayor presión de Boca, el conjunto brasileño encontró espacios, generó aproximaciones y empezó a complicar al Xeneize en su propio campo.

A los 24', la visita aprovechó uno de sus mejores pasajes para abrir el marcador. Andrés Gómez recibió por la derecha, encontró un espacio a espaldas de Leandro Lozano y lanzó un centro preciso al área. Allí, Adson le ganó de cabeza a Facundo Herrera y venció a Álvaro Montero para establecer el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Vasco da Gama cedió terreno y le permitió a Boca adelantarse en el campo en busca del empate. Sin embargo, el Xeneize no encontró la fórmula para romper el cero y transformar la mayor tenencia de la pelota en situaciones claras para vencer al arquero Léo Jardim.

El segundo tiempo comenzó con alta intensidad, velocidad y llegadas claras en ambas áreas. A los 53', Paulo Henrique encabezó un contragolpe de Vasco y sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del palo. Un minuto después, Lautaro Blanco desbordó y lanzó un centro que se cerró hasta pegar en el poste, cuando el arquero ya estaba vencido.

Boca empezó a encontrar más espacios para avanzar y ganó profundidad por las bandas. A eso se sumó el ingreso de Sebastián Villa, que le dio mayor desequilibrio al equipo de Rodolfo Arruabarrena por la zona izquierda del ataque, que buscó aprovechar ese crecimiento para acercarse al área rival e ir por el empate.

A los 63', Vasco da Gama se quedó con diez jugadores por la expulsión de Carlos Andrés Gómez. El colombiano recibió la primera amarilla por impedir que Santiago Ascacibar ejecutara rápido un tiro libre y, tras protestar la decisión con un contacto sobre el árbitro chileno Piero Maza, vio la segunda amonestación y la tarjeta roja.

Cómo llegaron Boca y Vasco de Gama a este partido

El Xeneize llegó a esta instancia después de empatar 2 a 2 con Instituto en Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. En ese partido, Leandro Paredes sufrió una lesión muscular que lo dejó afuera del cruce internacional y obligó a Rodolfo Arruabarrena a modificar el mediocampo.

El club de La Ribera también pelea por los primeros puestos de la tabla anual, que otorga boletos a la Libertadores 2027, y tiene pendiente la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, programada para el sábado 14 de noviembre, tras eliminar a Racing por 3 a 2 en cuartos de final.

Vasco da Gama llega tras empatar 0 a 0 con Remo por el Brasileirao y reservó jugadores con la mira puesta en la semifinal continental. En los cuatro cruces oficiales de 2001, Boca ganó dos y los otros dos terminaron empatados, mientras que el conjunto carioca lo venció en un amistoso en 1951.

La Justicia de Brasil confirmó que la revancha se jugará en el Maracaná

La serie se resolverá el martes 20 de octubre a las 21.30 en el Maracaná, luego de que la Justicia de Río de Janeiro ratificara que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. deberá poner el estadio a disposición para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El fallo dejó sin efecto una medida cautelar que había puesto en duda la sede y revirtió el giro judicial del fin de semana. El conflicto comenzó cuando el consorcio que administra el estadio objetó la coincidencia con un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanazinho, situado junto al campo de juego.

El estadio Maracaná será el escenario de la revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. REUTERS

Vasco da Gama reclamó la disponibilidad del Maracaná porque Sao Januario no alcanza las 30.000 localidades exigidas por la Conmebol para este tipo de partido, mientras el club ya había puesto a la venta alrededor de 46.000 entradas para el partido de vuelta durante la disputa judicial por la sede del duelo continental.