Se confirmaron los días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca y River vTras la victoria de Boca, la Liga Profesional detalló cuándo se disputarán los choques entre Vélez vs. Independiente, Instituto vs. River, Rosario Central vs. Barracas Central y Boca vs. Gimnasia LP. Por Agregar C5N en









Vélez vs Independiente e Instituto vs. River jugarán el sábado, mientras Boca vs. Gimnasia lo hará el domingo

Tras el triunfo de Boca en los octavos de final ante Independiente Rivadavia, la Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma para los cuartos de final del Torneo Clausura, que se llevarán a cabo entre el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Los primeros clasificados a las semifinales se definirán el sábado, en una jornada que contará con dos partidos que iniciarán una vez finalizada la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil. Mientras que el domingo será el turno de los dos encuentros restantes.

El encuentro que pondrá en marcha esta instancia final del torneo local será cuando Vélez reciba a Independiente en el Estadio José Amalfitani a partir de las 20. Más tarde, a las 22, Instituto de Córdoba jugará en su estadio contra River.

El domingo se disputarán los últimos dos partidos correspondientes: a las 17 Rosario Central y Barracas Central jugarán en el Gigante de Arroyito, con el objetivo de extender su gran momento y afianzarse entre los candidatos a quedarse con el título. En tanto a las 20:30 cerrarán en La Bombonera, Boca vs. Gimnasia La Plata.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán 30 minutos complementarios, es decir, dos tiempos de 15, y en caso que no se saquen diferencias en el marcador, la definición será desde el punto penal.