El emotivo posteo de Adam Bareiro tras haber vuelto a jugar en Boca luego de su lesión “Cada día valió la pena”, aseguró el delantero que logró tener minutos durante el segundo tiempo del partido ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Por Agregar C5N en









Bareiro, feliz por volver a jugar. @BocaJrsOficial

Adam Bareiro redactó una emotiva carta en sus redes sociales para celebrar su vuelta a las canchas y vestir la camiseta de Boca después de su dura lesión. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram tras el triunfo 2-0 del Xeneize.

En un extenso y sentido posteo, el delantero no pudo ocultar su alegría por volver a las canchas después de haber sufrido un doble desgarro lumbar, lo que obligó una intervención quirúrgica por una hernia discal lumbar. No vestía la camiseta de Boca desde mayo de este año.

“Después de mucho tiempo, volver a sentir lo que significa estar dentro de una cancha tiene un valor enorme para mí. Fue un camino de mucho trabajo, paciencia y sacrificio, pero cada día valió la pena. Hoy vuelvo a disfrutar de lo que más amo, y hacerlo con esta camiseta es algo muy especial”, escribió.

El delantero fue operado en mayo. Web En sus palabras también decidió dedicarle un espacio a Boca, el equipo que lo respaldó y lo cuidó durante su recuperación: “Quiero agradecer de corazón a toda la gente del club, a mi familia, amigos y compañeros que estuvieron conmigo en cada momento, acompañándome y dándome fuerzas para seguir adelante”.

“Orgulloso de este equipo, de este grupo y de todo lo que somos capaces de construir juntos. Vamos Boca, siempre”, cerró el paraguayo, que obtuvo minutos en el segundo tiempo ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, partido que se llevó el Xeneize 2-0.