El Vasco alcanzó los 100 partidos como entrenador del Xeneize en dos ciclos, pero también cosechó un record igualando la racha del técnico más ganador del club, Carlos Bianchi.

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena comenzó su segundo ciclo en Boca de la menor manera, no solo con la conquista de dos títulos , sino que los números son cada vez más importantes: c on la victoria ante Independiente Rivadavia, igualó una racha en los mata-mata de Carlos Bianchi.

En el partido por los octavos de final del Torneo Clausura, el Vasco cumplió los 100 partidos dirigiendo al Xeneize, pero también cosechó una estadística que agranda, su figura en el club y que demuestra que Juan Román Riquelme tuvo una gran elección para llamarlo de nuevo.

Desde su regreso a mitad de año, Arruabarrena ganó prácticamente todo lo que jugó : se consagró campeón de la Tabla Anual y de la Copa Sudamericana , se encuentra en la final de la Copa Argentina y logró la clasificación a los cuartos del final del Torneo Clausura.

Con la victoria por 2 a 0 ante los mendocinos, el exlateral izquierdo ganó 20 de los 23 cruces eliminatorios que afrontó como técnico del Xeneize, una efectividad del 87%, alcanzando así un récord de Bianchi , quien cosechó la misma cantidad de triunfos, pero en 28 definiciones (perdió ocho), en una época en la que los torneos locales no contaban con playoffs y la Copa Argentina (al menos en sus dos primeros ciclos) aún no había sido reinstaurada.

“ Sería irrespetuoso que me compare con Carlos. Es el mejor DT del club y no tengo ni el 2% de sabiduría ni de manejo del grupo. De Carlos me gusta el manejo de grupo, los que tienen pocos minutos son fundamentales y seguiremos jugando cada tres, cuatro días, tener jugadores preparados, es fundamental ”, declaró en conferencia de prensa el exfutbolista, teniendo en cuenta los números que logró.

Además, en este segundo semestre, el conjunto de La Ribera también sorprendió con otro número impresionante. El arquero Álvaro Montero logró la valla invicta en 13 partidos bajo los tres palos de Boca, de los cuales los últimos seis fueron consecutivos: no recibió goles ante Independiente, River, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Mineiro e Independiente Rivadavia.

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El camino de los mata - mata de Rodolfo Arruabarrena en sus dos ciclos en Boca

El recorrido de los mata - mata de Rodolfo Arruabarrena en el banco de Boca se divide en sus dos etapas al frente del plantel, con una racha actual de diez series ganadas de manera consecutiva.

La primera etapa se dio entre 2014-2016 donde tuvo 10 definiciones con eliminación directas ganadas y apenas 3 perdidas: debutó en la Sudamericana 2014 y dejó en el camino a Rosario Central, Deportivo Capiatá y Cerro Porteño, cayendo recién en semifinales ante River; en 2015 venció a Vélez en el desempate por un lugar en la Libertadores, pero fue eliminado en octavos por al Millonario; y ganó de punta a punta la Copa Argentina 2015 tras superar seis rondas seguidas (Huracán Las Heras, Banfield, Guaraní Antonio Franco, Defensa y Justicia, Lanús y Rosario Central). Su única caída en 2016 fue en la final de la Supercopa Argentina ante San Lorenzo.

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En su segundo ciclo, a mitad del 2026 ganó 10 partidos y no perdió ninguno: cosechó cuatro victorias por Copa Argentina (Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield), cinco en la conquista de la Copa Sudamericana (O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo, Vasco da Gama y Atlético Mineiro en la final) y el reciente triunfo frente a la Lepra mendocina por el Clausura.