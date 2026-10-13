14 de octubre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota ante Vasco da Gama

El Xeneize cayó por 1 a 0 ante el equipo brasileño en la Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y perdió un invicto de 17 encuentros. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá enfocarse en su siguiente compromiso.

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Boca jugó la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y ya piensa en el próximo partido. 

Boca jugó la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y ya piensa en el próximo partido. 

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El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.
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El siguiente encuentro del Xeneize será ante Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre desde las 21:30, en la Bombonera. El partido será en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura y el club de La Ribera tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos en la Zona A y en la Tabla anual.

El partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama se jugó en la Bombonera.

El partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama se jugó en la Bombonera.

Luego, Boca volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana, con la revancha frente a Vasco da Gama. El encuentro se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21:30, por ahora, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del certamen continental.

La definición de la Copa Sudamericana está prevista para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El Xeneize inentará superar la semifinal para meterse en la pelea por un nuevo título internacional, aunque antes deberá afrontar una agenda exigente, con compromisos tanto por el campeonato local como por la competencia continental.

La promesa de Miguel Merentiel si Boca gana la Copa Sudamericana

Miguel Merentiel dejó abierta la posibilidad de hacerse su primer tatuaje si Boca conquista la Copa Sudamericana. En una entrevista con ESPN, el delantero uruguayo contó que nunca se tatuó, ni siquiera después del nacimiento de sus hijos, pero reconoció que un título con el Xeneize sería un motivo especial. "Puede ser que me tatúe", adelantó.

Si Boca gana la Copa Sudamericana, Miguel Merentiel se la jugó y prometió:

Si Boca gana la Copa Sudamericana, Miguel Merentiel se la jugó y prometió: "Puede ser que me tatúe".

Además, el atacante se refirió a las críticas por su rendimiento y aseguró que trabaja para ganarse un lugar en el equipo de Rodolfo Arruabarrena. "Cada partido es una final para mí", señaló. Por otra parte, lamentó la lesión de Leandro Paredes y destacó la importancia del mediocampista para el plantel.

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