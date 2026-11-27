El Pincha va por su quinto título continental ante Palmeiras y su triunfo podría generar algunos movimientos en el ranking de Conmebol pensando en el Mundial de Clubes.

Por qué Estudiantes podría perjudicar a los equipos argentinos de cara al Mundial de Clubes.

Estudiantes está a las puertas de conseguir un nuevo título internacional este sábado, cuando se enfrente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. Por qué podría perjudicar a los equipos argentinos en el ranking de Conmebol de cara al Mundial de Clubes.

Si bien la FIFA todavía no confirmó de manera oficial que el nuevo formato del Mundial de Clubes estrenado en 2025 vaya a tener su segunda edición en 2029, todo indica que el certamen llegó para quedarse gracias al fuerte impacto comercial y deportivo que tuvo su debut en Estados Unidos.

En caso de que se mantengan los mismos criterios de clasificación de Conmebol (cuatro cupos para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, más dos plazas por ranking con un límite de dos clubes por país salvo que logren el título en cancha), el escenario sudamericano ya empieza a tomar forma y deja a los equipos argentinos en una situación compleja.

Con Flamengo ya virtualmente clasificado por haberse consagrado campeón de la Libertadores en 2025, una eventual conquista de Palmeiras ocuparía el segundo cupo brasileño. Bajo las reglas vigentes, eso bloquearía automáticamente la posibilidad de que cualquier otro equipo de Brasil ingrese por ranking, obligando a sus compatriotas a levantar el trofeo continental de aquí a 2028 si quieren decir presente en la cita mundialista.

Del lado argentino, E studiantes de La Plata es hoy el mejor posicionado y tiene dos opciones claras: si sale campeón, sacará pasaje directo al certamen y también disputará la próxima edición de la Libertadores. De esta manera, liberará un cupo por tabla general para el resto de los equipos nacionales.

Pero, independientemente del resultado, ya el hecho de llegar a la final le permitió al equipo del Cacique Medina estirar su diferencia respecto de Racing, quien tiene 35 puntos y ya se sabe que no participará de la próxima Libertadores.

Quiénes se benefician hoy y la urgencia del fútbol argentino

Con este tablero, los grandes beneficiados de la tabla acumulada son hoy los equipos ecuatorianos. Proyectando una posible vuelta olímpica de Estudiantes y considerando el dominio habitual de los clubes brasileños en las definiciones continentales, Liga de Quito e Independiente del Valle aparecen bien perfilados para quedarse con las plazas por ranking.

Detrás del León platense, ningún otro representante argentino cuenta actualmente con un colchón de puntos competitivo. De este modo, si el resto de los equipos del país pretende disputar el Mundial de Clubes 2029, el camino parece reducirse a dos opciones extremas: salir campeón de América en las próximas ediciones o encadenar dos campañas históricas consecutivas que permitan revertir la desventaja en la tabla de Conmebol.

Cómo está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

1) Flamengo (clasificado): 82 puntos

2) Palmeiras: 82 puntos

3) Estudiantes (LP): 62 puntos

3) Liga de Quito: 61 puntos

5) Independiente del Valle: 39 puntos

6) Racing: 35 puntos

7) Cerro Porteño: 34 puntos

8) Fluminense: 28 puntos*

9) Peñarol: 26 puntos

10) Corinthians: 25 puntos

12) Independiente Rivadavia: 24 puntos

13) Platense: 24 puntos

15) Vélez: 24 puntos

16) River: 23 puntos

20) Rosario Central: 20 puntos

31) Central Córdoba: 14 puntos

34) Lanús: 12 puntos

37) Boca: 10 puntos

46) Talleres: 7 puntos