Boca en alerta: una nueva apelación judicial pone en riesgo la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná El consorcio integrado por Flamengo y Fluminense recurrió al Superior Tribunal de Justicia de Brasil para impedir que el partido de vuelta se juegue en el mítico estadio carioca, mientras la Conmebol ya contempla sedes alternativas fuera del país. Por Agregar C5N en









El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana. REUTERS

La sede para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors, programado para el martes 20 de octubre a las 21.30, volvió a quedar envuelta en un clima de absoluta incertidumbre. Pese a que un fallo de la Justicia de Río de Janeiro había autorizado al conjunto local a hacer de local en el Estadio Maracaná, el consorcio administrador compuesto por Flamengo y Fluminense (Fla-Flu) presentó una nueva apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil para frenar la cesión del escenario deportivo.

El conflicto legal se desencadenó debido a que Vasco no puede jugar en su estadio, el São Januário, al no cumplir con el requisito de la Conmebol de disponer de un aforo mínimo de 30.000 espectadores y 4.000 localidades para el público visitante en esta instancia. Luego de que la medida del juez Domingos de Almeida Neto habilitara el Maracaná, la parcialidad del equipo carioca agotó masivamente las entradas puestas a la venta en pocas horas.

Boca y Vasco Da Gama tienen que enfrentarse por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Web La presentación judicial quedó a cargo del ministro Luis Felipe Salomão. Para frenar el evento, la administración del estadio alegó razones de seguridad debido a la superposición con un partido de básquetbol entre Flamengo y Botafogo programado el mismo día en el adyacente Maracanazinho. En contraposición, Vasco sostuvo que las normas contractuales del complejo otorgan prioridad a los partidos oficiales de fútbol por sobre otras disciplinas.

En caso de confirmarse la inhabilitación del recinto, las opciones dentro de Río de Janeiro resultan limitadas. La dirigencia de Vasco rechazó la posibilidad de mudar el encuentro al Estadio Nilton Santos de Botafogo por sus objeciones respecto a la superficie de césped sintético. Ante la falta de alternativas locales, comenzaron a evaluarse opciones en otros estados de Brasil, como las ciudades de Brasilia y Manaos.

De no alcanzarse una solución dentro de los plazos reglamentarios, la Conmebol asumirá la potestad exclusiva para definir la sede del partido. La entidad rectora puede trasladar el cruce a cualquier país sudamericano, con la única excepción de Argentina. De llegar a esa instancia, la ciudad de Asunción, Paraguay, surge como la principal candidata para recibir la semifinal.