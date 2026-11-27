Boca y Platense, por la final de la Copa Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan El partido se jugará el miércoles 2 de diciembre desde las 20 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con presencia de ambas hinchadas. La organización anunció los precios de los tickets y el cronograma de expendio. Por Agregar C5N en









Boca va por un nuevo título, pero enfrente tendrá a Platense.

Empezó la cuenta regresiva para la gran final de la Copa Argentina que jugarán Boca y Platense. Después de confirmar que el partido se disputará el miércoles 2 de diciembre desde las 20 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la organización anunció cómo será el cronograma de venta de entradas para ambas parcialidades.

La definición del torneo nacional enfrentará a calamares y xeneizes, ambos conjuntos ya clasificados a la edición 2027 de la Copa Libertadores. En este marco, el club de la Ribera buscará su tercer título en el año luego de coronar en la Copa Sudamericana y obtener la Tabla Anual.

Para Boca, la cita representa la oportunidad de cerrar un año histórico bajo la conducción técnica de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien desde su llegada le dio una idea de juego al equipo y logró mantener la regularidad en el plano local e internacional, donde volvió a coronarse luego de 18 años.

Por su parte, Platense afrontará el partido más importante del año con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de meterse en la próxima Libertadores, favorecido por la consagración del Xeneize en la Sudamericana.

Boca y Platense volverán a enfrentarse en Santiago del Estero. X: @afa Cómo será la venta de entradas para la parcialidad de Boca Para quienes quieran alentar al Xeneize, la venta online comenzará el sábado 28 a las 13 en el sitio Deportick. El canje de las entradas podrá realizarse el martes 1 de diciembre, de 12 a 20, en la boletería Norte del Madre de Ciudades, y el miércoles 2, de diciembre, de 12 a 19, en la boletería del Estadio de Central Córdoba (Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero).