A cuánto llegan las multas en San Juan tras la actualización de precios en marzo 2026

Las multas de San Juan tienen aumento en marzo 2026.

En San Juan, desde marzo de 2026 rige una fuerte suba en las multas de tránsito tras fijarse la Unidad Fija en $1.920.

Las infracciones más graves alcanzan los $576.000 (300 UF), como conducir transporte público o camiones sin licencia o bajo efectos del alcohol.

Faltas como cruzar en rojo, circular en contramano o no tener RTO se sancionan con hasta $480.000, y la falta de seguro llega a $384.000.

Infracciones leves como usar el celular al volante o estacionar en doble fila cuestan $96.000, reforzando el carácter disuasivo del esquema. Las autoridades provinciales confirmaron que, desde marzo de 2026, regirá una fuerte actualización en los valores de las multas de tránsito. El ajuste alcanza a todas las categorías de infracciones y eleva de manera considerable los montos máximos, con el objetivo de adecuarlos al contexto económico y reforzar su efecto disuasivo para mejorar la seguridad vial.

La modificación se basa en la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro legal que determina el valor de cada sanción. Según informó el Ministerio de Gobierno, la UF quedó establecida en $1.920, cifra que sirve como base para calcular las penalidades según la gravedad de la falta y el tipo de vehículo.

Con este nuevo esquema, las infracciones más graves superarán el medio millón de pesos, marcando uno de los incrementos más altos de los últimos años. En paralelo, faltas comunes como estacionar en lugares indebidos o circular con documentación vencida también tendrán aumentos significativos, encareciendo notablemente el costo de las imprudencias al volante.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en San Juan en marzo 2026 En San Juan, la multa más alta alcanza los $576.000, equivalente a 300 Unidades Fijas (UF). Se aplica, por ejemplo, a quienes conduzcan camiones o unidades de transporte público sin licencia habilitante o bajo los efectos del alcohol. En los casos de falta de licencia, las sanciones varían según el vehículo: 100 UF ($192.000) para motos, 250 UF ($480.000) para autos y camionetas, y 300 UF ($576.000) para camiones o transporte público.

Para situaciones vinculadas al consumo de alcohol, las penalidades parten de 150 UF ($288.000) en motocicletas y pueden llegar hasta 300 UF en vehículos de mayor porte. Negarse a realizar el test de alcoholemia también implica una multa de 150 UF ($288.000). Otras infracciones graves, como cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o no contar con la Revisión Técnica Obligatoria, se sancionan con 250 UF ($480.000), mientras que la falta de seguro obligatorio asciende a 200 UF ($384.000).