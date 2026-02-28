28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

A cuánto llegan las multas en San Juan tras la actualización de precios en marzo 2026

La provincia anunció que, desde marzo de 2026, entrará en vigencia una actualización en los montos de las multas por infracciones de tránsito.

Por
Las multas de San Juan tienen aumento en marzo 2026.

Las multas de San Juan tienen aumento en marzo 2026.

  • En San Juan, desde marzo de 2026 rige una fuerte suba en las multas de tránsito tras fijarse la Unidad Fija en $1.920.
  • Las infracciones más graves alcanzan los $576.000 (300 UF), como conducir transporte público o camiones sin licencia o bajo efectos del alcohol.
  • Faltas como cruzar en rojo, circular en contramano o no tener RTO se sancionan con hasta $480.000, y la falta de seguro llega a $384.000.
  • Infracciones leves como usar el celular al volante o estacionar en doble fila cuestan $96.000, reforzando el carácter disuasivo del esquema.

Las autoridades provinciales confirmaron que, desde marzo de 2026, regirá una fuerte actualización en los valores de las multas de tránsito. El ajuste alcanza a todas las categorías de infracciones y eleva de manera considerable los montos máximos, con el objetivo de adecuarlos al contexto económico y reforzar su efecto disuasivo para mejorar la seguridad vial.

Esta infracción alcanza un importante monto en febrero 2026.
Te puede interesar:

A cuanto llega la multa por no tener la patente correctamente en 2026

La modificación se basa en la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro legal que determina el valor de cada sanción. Según informó el Ministerio de Gobierno, la UF quedó establecida en $1.920, cifra que sirve como base para calcular las penalidades según la gravedad de la falta y el tipo de vehículo.

multas de transito

Con este nuevo esquema, las infracciones más graves superarán el medio millón de pesos, marcando uno de los incrementos más altos de los últimos años. En paralelo, faltas comunes como estacionar en lugares indebidos o circular con documentación vencida también tendrán aumentos significativos, encareciendo notablemente el costo de las imprudencias al volante.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en San Juan en marzo 2026

En San Juan, la multa más alta alcanza los $576.000, equivalente a 300 Unidades Fijas (UF). Se aplica, por ejemplo, a quienes conduzcan camiones o unidades de transporte público sin licencia habilitante o bajo los efectos del alcohol. En los casos de falta de licencia, las sanciones varían según el vehículo: 100 UF ($192.000) para motos, 250 UF ($480.000) para autos y camionetas, y 300 UF ($576.000) para camiones o transporte público.

Multa
Buepp permite realizar diversos pagos de trámites de la Ciudad de Buenos Aires con un ahorro significativo.

Buepp permite realizar diversos pagos de trámites de la Ciudad de Buenos Aires con un ahorro significativo.

Para situaciones vinculadas al consumo de alcohol, las penalidades parten de 150 UF ($288.000) en motocicletas y pueden llegar hasta 300 UF en vehículos de mayor porte. Negarse a realizar el test de alcoholemia también implica una multa de 150 UF ($288.000). Otras infracciones graves, como cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o no contar con la Revisión Técnica Obligatoria, se sancionan con 250 UF ($480.000), mientras que la falta de seguro obligatorio asciende a 200 UF ($384.000).

Entre las faltas más leves figuran el uso del celular al volante o estacionar en doble fila, ambas penalizadas con 50 UF ($96.000). No utilizar casco o cinturón de seguridad, no portar la tarjeta identificatoria del vehículo o circular sin chaleco reflectante también genera multas que van de 100 a 150 UF. Desde el área oficial remarcaron la necesidad de cumplir con la normativa y la documentación exigida para evitar sanciones y fortalecer la seguridad vial.

Noticias relacionadas

Comprender estos plazos y mecanismos permite regularizar la situación administrativa sin afrontar pagos innecesarios.

Cuándo prescriben las multas de tránsito y qué debés mirar para evitar el pago

Conocé cuándo es el vencimiento exacto de la VTV.

Cuándo se considera que la VTV está vencida y qué multa podés recibir

La jornada de debate contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país.

C5N participó de una jornada de debate sobre apuestas online junto a clubes e influencers

Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024. 

"¿Cómo está el bebé?": los detalles de la llamada de Nahuel Gallo a su familia desde la cárcel de Venezuela

Según la autopsia, la joven sufrió una descompensación durante el ascenso. 

Caso Sofía Devries: el estremecedor relato del dueño de la agencia de buceo

play

Finalizó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntaron cientos de útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

Rating Cero

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.
play

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.
play

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

La conductora no pudo disimular el momento incómodo que le hizo pasar la panelista.

"Es tan bruta...": Analía Franchín agredió a Georgina Barbarossa en vivo

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..
play

Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Se rumorea que el icónico actor está en pareja con alguien de Argentina.

¿Pedro Pascal con un argentino? Cuáles son los rumores de relación que tiene el actor

últimas noticias

play
La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

Hace 8 minutos
play
La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

Hace 9 minutos
Alfajores fáciles y deliciosos para hacer en la airfryer 

La receta súper fácil para hacer alfajores en la air fryer: ideal para el antojo

Hace 12 minutos
La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

Hace 14 minutos
La conductora no pudo disimular el momento incómodo que le hizo pasar la panelista.

"Es tan bruta...": Analía Franchín agredió a Georgina Barbarossa en vivo

Hace 22 minutos