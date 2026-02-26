26 de febrero de 2026 Inicio
El campeón del mundo que fue contundente: "Cavani tiene que dejar de jugar"

El delantero de Boca Juniors atraviesa un presente complejo y su continuidad quedó bajo análisis tras fuertes declaraciones en televisión.

Por
  • Oscar Ruggeri cuestionó públicamente el momento de Edinson Cavani y consideró que su etapa en Boca debería terminar.

  • El ex defensor campeón del mundo calificó como “un pecado” que el uruguayo cierre su carrera en medio de críticas y bajo rendimiento.

  • La edad y la exigencia física del fútbol argentino fueron señaladas como factores determinantes en su actualidad deportiva.

  • Las estadísticas reflejan una producción irregular desde su llegada al Xeneize y un inicio de 2026 sin impacto decisivo.

Oscar Ruggeri encendió el debate en el fútbol argentino al referirse con dureza al presente de Edinson Cavani en Boca. El ex campeón del mundo no evitó el análisis frontal y expresó que el delantero uruguayo, a sus 40 años, debería ponerle fin a su carrera profesional. Sus palabras se dieron en medio de un contexto marcado por críticas y actuaciones que no lograron estar a la altura de las expectativas generadas por su trayectoria internacional.

Dos refuerzos: la buena noticia que tendrá el próximo técnico de River

El ex capitán de la Selección Argentina calificó en el programa ESPN F90 como “un pecado” que un futbolista de la magnitud de Cavani atraviese este momento en el club de la Ribera. Destacó su recorrido en el exterior y lo definió como “un crack” con una carrera inmensa, pero consideró que la imagen actual no condice con ese legado. En ese marco, fue tajante al señalar que “tiene que dejar de jugar”, argumentando que el ritmo y la intensidad del campeonato local dificultan la continuidad de un jugador de su edad.

El análisis también incluyó una mirada sobre la exigencia física del torneo argentino, caracterizado por su velocidad y fricción constante. Según Ruggeri, sostener el nivel competitivo a los 40 años resulta complejo, y aunque el delantero probablemente desee revertir la situación para despedirse de otra manera, el contexto no parece favorable. El presente deportivo del Xeneize, sumado a la falta de impacto del atacante en los últimos compromisos, alimenta la discusión sobre su futuro inmediato.

Los números de Cavani en Boca Juniors reflejan 81 partidos oficiales, 28 goles y un inicio de 2026 sin impacto en el fútbol local.

Los números de Cavani en Boca

Desde su arribo a Boca Juniors, Cavani disputó 81 partidos oficiales, en los que convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias. Si bien esos registros muestran una capacidad goleadora aceptable, la continuidad fue un problema recurrente debido a diferentes molestias físicas que le impidieron sostener regularidad en varios tramos de la temporada.

En el Torneo Apertura 2026, el delantero apenas acumuló 103 minutos en cancha sin goles ni asistencias, un dato que grafica la dificultad para incidir en el juego ofensivo del equipo. Durante 2025 también atravesó períodos de inactividad y llegó a disputar apenas 55 minutos distribuidos en 3 de los últimos 11 partidos del año, producto de lesiones y decisiones técnicas.

Cavani y un presente que genera discusión en el Xeneize.

Las cifras evidencian un rendimiento irregular en comparación con la expectativa que generó su llegada como refuerzo estelar. A lo largo de su estadía en el club, su aporte alternó momentos de eficacia con extensos lapsos de baja producción, en un contexto donde la exigencia y la presión propias de Boca amplifican cada actuación.

