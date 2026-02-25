25 de febrero de 2026 Inicio
Fue verdugo de Boca y ya suma su cuarto despido en dos años: dramático presente

El entrenador brasileño que alcanzó la gloria continental atraviesa una etapa de inestabilidad tras su salida de Vasco da Gama.

Fernando Diniz fue despedido tras la derrota de Vasco da Gama ante Fluminense.

  • Fernando Diniz fue despedido de Vasco da Gama tras perder 1-0 ante Fluminense.

  • El técnico suma 4 despidos en poco más de 2 años.

  • En 2023 había sido campeón de la Copa Libertadores frente a Boca.

  • Su ciclo en la selección de Brasil también duró apenas 6 partidos.

El dramático presente de Fernando Diniz quedó expuesto con su salida de Vasco da Gama, que lo despidió tras una derrota 1-0 frente a Fluminense por las semifinales del Campeonato Carioca. El entrenador brasileño, recordado por haber sido el verdugo de Boca en la final de la Copa Libertadores 2023, acumula así su cuarto despido en poco más de dos años.

De qué murió Pipo Marín, el histórico dirigente de la AFA cercano a Chiqui Tapia

La decisión fue comunicada oficialmente por el club carioca a través de sus redes sociales, donde confirmaron que el técnico de 51 años dejó su cargo junto con su cuerpo técnico tras una serie de resultados que terminaron por desgastar la confianza dirigencial.

El contraste es llamativo: apenas unos años atrás, Diniz era considerado uno de los entrenadores más influyentes del continente después de consagrarse campeón de América con Fluminense en el estadio Maracaná, al derrotar 2-1 a Boca Juniors.

El entrenador alcanzó la gloria continental al ganar la Libertadores 2023 con Fluminense, venciendo a Boca en la final.

La carrera de Fernando Diniz como DT

Fernando Diniz construyó una trayectoria particular dentro del fútbol brasileño, marcada por una propuesta ofensiva y un estilo de juego que muchos analistas definieron como innovador dentro del continente. El punto más alto de su carrera llegó en noviembre de 2023, cuando condujo a Fluminense a la conquista de la Copa Libertadores tras vencer a Boca en la final disputada en Río de Janeiro. Aquella consagración lo posicionó entre los entrenadores más valorados del fútbol sudamericano.

Sin embargo, el recorrido posterior fue irregular. Tras su salida del Fluminense, Diniz pasó por distintos clubes del fútbol brasileño y también tuvo un breve ciclo al frente de la selección de Brasil. Su etapa con la Verdeamarela duró apenas 6 partidos de Eliminatorias, con un saldo de 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, resultados que derivaron en su salida anticipada.

Posteriormente asumió en Vasco da Gama, donde logró llevar al equipo hasta la final de la Copa de Brasil 2025, aunque el proyecto perdió fuerza con el paso de los meses y terminó abruptamente tras la derrota frente a Fluminense.

Su ciclo en la selección de Brasil duró apenas seis partidos.

Con su reciente salida, Diniz suma cuatro despidos desde 2023, una racha que refleja el contraste entre la gloria continental que alcanzó hace pocos años y un presente marcado por la inestabilidad en los bancos de suplentes.

