Adam Bareiro debutó en Boca con un doblete y rompió un récord de más de 30 años

El delantero paraguayo convirtió dos goles para darle la victoria al Xeneize por Copa Argentina por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Después de 33 años

Después de 33 años, Bareiro se convirtió en el primer jugador en debuta y convertir dos goles

En su primer partido, Adam Bareiro pagó con creces y tuvo un debut más que soñado: el paraguayo metió los dos goles del triunfo por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina en Salta y rompió un récord de más de 30 años.

El Boca de Adam Bareiro pasó de fase en Copa Argentina.
El delantero marcó por duplicado, una hazaña que no se veía en la institución desde hacía 33 años: el último había sido Alberto “Beto” Acosta en 1993 contra Deportivo Mandiyú, encuentro en el que el conjunto de La Ribera terminó goleando por 4 a 1.

De esta manera, el ex–San Lorenzo entró en una nómina de futbolistas selectos que lograron alcanzar la misma racha de convertir dos goles en su primer partido, e igualó la marca de Diego Armando Maradona y Miguel Ángel Brindisi en 1981, quienes ambos también debutaron el mismo día con dos tantos cada uno en la victoria por 4 a 1 frente a Talleres de Córdoba en una Bombonera.

Por su parte, el último futbolista que debutó con un gol con la camiseta del Xeneize fue Daniel De Rossi, también por la Copa Argentina en 2019 contra Almagro, aunque el italiano solo metió el único tanto del conjunto de La Ribera en la derrota por 3 a 1. De esta manera, el paraguayo es el primer futbolista

Si le tengo que dedicar un gol a alguien, es también a Román, que tiene una confianza increíble hacia mí. Fueron semanas de muchas charlas con ellos. Yo siempre dije que tenía muchas ganas de volver para acá, a Argentina, y de venir a Boca. Ese gol es para él y para toda la gente de Boca”, fueron las palabras de Bareriro post victoria y lograr el pase a los 16avos de la Copa Argentina, instancia en el que ahora los dirigidos por Claudio Úbeda se medirán contra el ganador entre Sarmiento y Tristán Suárez, que jugarán el miércoles 8 de abril en horario y sede a confirmar.

Bareiro puso el 1 a 0 a los 40 minutos, luego de un centro desde la izquierda del extremo Lucas Janson, y empujó la pelota sobre el primer palo. Mientras que el segundo tanto llegó a los 12 minutos de la segunda etapa tras un centro del carrilero Malcom Braida al primer palo que logró conectar el paraguayo.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy

El próximo partido de Boca será por la octava fecha del Torneo Apertura contra Gimnasia de Mendoza el sábado a partir de las 17:45 en la Bombonera.

Tras ello, el miércoles 4 de marzo, el Xeneize disputará la séptima jornada pendiente frente a Lanús, después que el choque haya sido postergado debido a que el Granate enfrentará este jueves 26 el partido de vuelta por la Recopa Sudamericana contra Flamengo.

