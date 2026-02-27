27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se ilusiona Boca: el dato clave sobre Paulo Dybala que llega desde Italia

Las señales desde Europa alimentan expectativas en el fútbol argentino. El desenlace dependerá de decisiones deportivas y personales

Por
Paredes busca que se sume al club.

Paredes busca que se sume al club.

Instagram @paulodybala
  • En el club argentino crece la expectativa por la posibilidad de sumar a una figura de la selección en el futuro cercano.
  • Versiones periodísticas desde Europa señalan movimientos contractuales que podrían modificar su continuidad actual.
  • El vínculo personal con un reciente refuerzo alimenta las especulaciones sobre un eventual regreso al país.
  • La negociación con su equipo italiano incluiría cambios salariales que abren un escenario de incertidumbre.

La situación de Paulo Dybala en el fútbol italiano volvió a instalar rumores sobre un posible desembarco en Boca, una chance que entusiasma a los hinchas por las señales que llegan desde Europa. El interés se potenció después de la incorporación de Leandro Paredes, amigo cercano del cordobés, cuya presencia en el plantel fortaleció las versiones sobre contactos informales y un deseo de jugar juntos en el país. A eso se suman cuestiones personales del atacante que lo acercan a una etapa de mayor estabilidad familiar.

Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 
Te puede interesar:

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Desde Italia, el periodista Matteo Moretto, colaborador habitual de Fabrizio Romano en información del mercado de pases, aseguró que la dirigencia xeneize mantiene comunicación frecuente con el entorno del jugador, en medio de dudas sobre su futuro contractual. Las informaciones también indican que el club italiano evalúa ofrecerle una renovación con condiciones económicas diferentes, un detalle que siembra interrogantes sobre su continuidad a largo plazo y alimenta la ilusión de un regreso al fútbol argentino.

Paulo Dybala

Así le está yendo a Dybala en Roma

En la actual temporada con AS Roma, el delantero tuvo participación en distintas competencias, con presencia tanto en la liga como en torneos internacionales y locales. Su registro marca 21 partidos disputados en total, con 3 goles convertidos y 4 asistencias.

Si bien suele tener un mejor promedio de goles y asistencias, en esta última temporada arrastró varias lesiones que lo alejaron de una regularidad que le permitiera consolidarse en el frente de ataque de su equipo. En ese sentido, es probable que el conjunto italiano también busque alternativas en las que Dybala no tenga el rol principal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.
play

"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.
play

River volvió al triunfo y venció 3-1 a Banfield en la despedida de Gallardo en el Monumental

Ruggeri fue tajante sobre el futuro de Cavani en Boca.

El campeón del mundo que fue contundente: "Cavani tiene que dejar de jugar"

River y una transición clave en el fútbol argentino.

Dos refuerzos: la buena noticia que tendrá el próximo técnico de River

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo, aseguró

Cristiano Ronaldo compró acciones de un club de España: "Vamos con todo"

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 15 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 28 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 37 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora