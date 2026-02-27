Se ilusiona Boca: el dato clave sobre Paulo Dybala que llega desde Italia Las señales desde Europa alimentan expectativas en el fútbol argentino. El desenlace dependerá de decisiones deportivas y personales Por + Seguir en







Paredes busca que se sume al club. Instagram @paulodybala

En el club argentino crece la expectativa por la posibilidad de sumar a una figura de la selección en el futuro cercano.

Versiones periodísticas desde Europa señalan movimientos contractuales que podrían modificar su continuidad actual.

El vínculo personal con un reciente refuerzo alimenta las especulaciones sobre un eventual regreso al país.

La negociación con su equipo italiano incluiría cambios salariales que abren un escenario de incertidumbre. La situación de Paulo Dybala en el fútbol italiano volvió a instalar rumores sobre un posible desembarco en Boca, una chance que entusiasma a los hinchas por las señales que llegan desde Europa. El interés se potenció después de la incorporación de Leandro Paredes, amigo cercano del cordobés, cuya presencia en el plantel fortaleció las versiones sobre contactos informales y un deseo de jugar juntos en el país. A eso se suman cuestiones personales del atacante que lo acercan a una etapa de mayor estabilidad familiar.

Desde Italia, el periodista Matteo Moretto, colaborador habitual de Fabrizio Romano en información del mercado de pases, aseguró que la dirigencia xeneize mantiene comunicación frecuente con el entorno del jugador, en medio de dudas sobre su futuro contractual. Las informaciones también indican que el club italiano evalúa ofrecerle una renovación con condiciones económicas diferentes, un detalle que siembra interrogantes sobre su continuidad a largo plazo y alimenta la ilusión de un regreso al fútbol argentino.

Paulo Dybala Así le está yendo a Dybala en Roma En la actual temporada con AS Roma, el delantero tuvo participación en distintas competencias, con presencia tanto en la liga como en torneos internacionales y locales. Su registro marca 21 partidos disputados en total, con 3 goles convertidos y 4 asistencias.

Si bien suele tener un mejor promedio de goles y asistencias, en esta última temporada arrastró varias lesiones que lo alejaron de una regularidad que le permitiera consolidarse en el frente de ataque de su equipo. En ese sentido, es probable que el conjunto italiano también busque alternativas en las que Dybala no tenga el rol principal.