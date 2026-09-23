Copa Argentina: confirmaron al árbitro para el clásico entre Boca y Racing en Rosario La AFA oficializó la terna arbitral para el duelo de cuartos de final del próximo domingo en el Gigante de Arroyito, en medio de la expectativa por sus polémicos antecedentes recientes. Por Agregar C5N en









El árbitro, de 40 años, es uno de los más polémicos del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles que Andrés Gariano será el árbitro encargado de impartir justicia en el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Racing Club. El encuentro se disputará el domingo 27 de septiembre a partir de las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

La designación se produjo tras quedar ratificada la clasificación del Xeneize, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA desestimara el reclamo de Vélez Sarsfield por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla. Para este compromiso decisivo, las opciones arbitrales eran acotadas debido a compromisos internacionales y cruces previos de otros jueces. Además, la dirigencia de Boca había rechazado la posibilidad de contar con Facundo Tello por sus antecedentes en el Trofeo de Campeones, mientras que Racing desestimó la presencia de Nicolás Ramírez.

Andrés Gariano ya dirigió a Racing por Copa Argentina este año, ante San Martín de Formosa. @Copa_Argentina El historial del referí de 40 años dirigiendo a ambos clubes es acotado, pero con saldo favorable para el conjunto de La Ribera. A Boca lo arbitró en una sola oportunidad, correspondiente a la goleada por 4-0 frente a Defensa y Justicia en abril de este año. En tanto, a la Academia la dirigió en dos ocasiones: una caída 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en diciembre de 2024 y la victoria 1-0 sobre San Martín de Formosa en la actual edición de la Copa Argentina.

Pese al reducido historial con los dos protagonistas, el nombramiento de Gariano genera particular atención debido a sus recurrentes polémicas en los últimos meses. Entre los episodios más marcados se encuentra el reciente duelo entre River y Atlético Tucumán, donde amonestó en lugar de expulsar a Mauro Arambarri tras una dura infracción, lo que desató la furia del entrenador Julio César Falcioni.

Boca y Racing se volverán a ver las caras en el Gigante de Arroyito. Redes sociales Asimismo, el juez viene de ser cuestionado por un penal no sancionado en el encuentro entre River y Tigre, que motivó una dura declaración de Nicolás Otamendi al afirmar que el juez "no está para dirigir la competición". En sus antecedentes también figuran arbitrajes polémicos en el empate entre Gimnasia de Mendoza y Riestra, así como un escandaloso cierre entre Barracas Central y Huracán a fines de 2025.