25 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

El Tribunal de Apelaciones declinó una presentación del Fortín y reconfirmó que el Xeneize enfrentará a Racing en los cuartos de final. El club de Liniers había denunciado la inclusión de un extranjero más de lo permitido en la planilla oficial.

Por
La AFA rechazó el reclamo de Vélez tras el partido contra Boca.

La AFA rechazó el reclamo de Vélez tras el partido contra Boca.

Web

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó la apelación presentada por Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, después de que el Fortín denunciara que el Xeneize incluyó a un futbolista extranjero más de lo permitido en el encuentro por los octavos de final.

Vélez denunció que Boca incluyó a seis jugadores extranjeros.
Te puede interesar:

Copa Argentina: Vélez apeló al fallo y el partido entre Boca-Racing podría no jugarse

Vélez había presentado un documento en el que pidió la revocación del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA e interpuso una medida cautelar dentro del Tribunal para evitar que el encuentro del conjunto de La Boca y la Academia no se dispute hasta que no esté resuelto de manera final su pedido, según informó Doble Amarilla.

En tal sentido, el club de Liniers respaldó su apelación en los artículos 47.1 (para asegurar justicia), 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante casos urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una petición fundada), explicó TyC Sports.

En tanto, ahora el Tribunal de Apelaciones declaró "inadmisible" la presentación del Fortín y ratificó la clasificación del Xeneize a los cuartos de final del campeonato.

Boca derrot&oacute; a V&eacute;lez por penales.

Boca derrotó a Vélez por penales.

El Fortín había cuestionado el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Córdoba, donde Boca se impuso por penales luego de que empataran 0-0 en los 90 minutos. En aquel encuentro, el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.

La dirigencia del elenco de Liniers sostuvo que se trata de una infracción documentada en la propia planilla oficial y en los registros del sistema COMET de la AFA, por lo que había pedido que se reconozca la clasificación de Vélez a los cuartos de final. El reclamo también se apoyó en la interpretación de que los seis futbolistas quedaron habilitados al figurar en la planilla, aunque Ángel Romero permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego durante el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

El fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca que generó el enojo de Vélez

La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca y Racing se enfrentarán el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central por los cuartos de final del torneo, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Fernando Mitjans, habló sobre el fallo de ratificar la presencia de Boca en la Copa Argentina luego de una mala inclusión de un futbolista extranjero permitido en el encuentro por los octavos de final. De acuerdo a la decisión del Tribunal, al Xeneize solo se le aplicó una multa económica de alrededor de 50 millones de pesos, equivalente a 1.000 entradas.

En una entrevista exclusiva con el Diario Olé, reconoció que “el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta”, pero el artículo “dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva”. En ese sentido, indicó que el reglamento de la Copa Argentina indica que “pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA, aunque no distingue entre extranjeros y nacionales”.

“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, indicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El árbitro, de 40 años, es uno  de los más polémicos del fútbol argentino.

Copa Argentina: confirmaron al árbitro para el clásico entre Boca y Racing en Rosario

Boca recibió una una multa económica equivalente a 1.000 entradas.

Polémica por Boca-Vélez: de la explicación de la AFA al pedido para que "se detenga" la Copa Argentina

Boca y Racing jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina.

La Copa Argentina oficializó que Boca y Racing jugarán el domingo

La AFA rechazó el reclamo de Vélez.

Copa Argentina: la AFA rechazó el reclamo de Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing

La Corte en lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados.

Condenaron a 26 años de prisión al asesino de Federico Aramburú

Argentina perdió por penales con Paraguay.
play

Argentina perdió por penales con Paraguay y se quedó con la medalla de plata

Rating Cero

Melody Luz, contudente sobre la mediática.

Melody Luz habló de Mariana Nannis y reveló el distante vínculo con su hija: "No sabe quién es"

SAW regresará con su undécima película y Mike P. Nelson será el director. 

Confirmado: habrá nueva película de Saw y regresará James Wan

Tras la trágica noticia del fallecimiento del locutor radial a los 74 años en Uruguay, Casella lo recordó con cariño.

La revelación de Oscar González Oro a Beto Casella antes de morir: "Me contó que..."

Oscar González Oro, murió a los 74 años.

La dolorosa traición familiar que marcó Oscar González Oro hasta el día de su muerte: "Lo peor que me pasó en la vida"

El conductor del reality mostró su nuevo look.

La impresionante transformación de Santiago del Moro tras el final de Gran Hermano

El hijo del famoso empresario está trabajando con una marca internacional.

Felipe Fort consiguió el trabajo de sus sueños a los 22 años: de qué se trata

últimas noticias

La entidad monetaria no compró dólares por cuarto día en el año.

El Gobierno pagó casi u$s800 millones al FMI y el Banco Central no compró dólares

Hace 8 minutos
La AFA rechazó el reclamo de Vélez tras el partido contra Boca.

Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

Hace 21 minutos
El riesgo país superó los 600 puntos este viernes.

El riesgo país superó los 600 puntos, su nivel más alto en casi seis meses

Hace 34 minutos
Bill Gates, cofundador de Microsoft.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial "podría causar mil millones de muertes"

Hace 38 minutos
La Corte en lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados.

Condenaron a 26 años de prisión al asesino de Federico Aramburú

Hace 46 minutos