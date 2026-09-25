Copa Argentina: la AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca

El Tribunal de Apelaciones declinó una presentación del Fortín y reconfirmó que el Xeneize enfrentará a Racing en los cuartos de final. El club de Liniers había denunciado la inclusión de un extranjero más de lo permitido en la planilla oficial.

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó la apelación presentada por Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina , después de que el Fortín denunciara que el Xeneize incluyó a un futbolista extranjero más de lo permitido en el encuentro por los octavos de final.

Vélez había presentado un documento en el que pidió la revocación del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA e interpuso una medida cautelar dentro del Tribunal para evitar que el encuentro del conjunto de La Boca y la Academia no se dispute hasta que no esté resuelto de manera final su pedido, según informó Doble Amarilla.

En tal sentido, el club de Liniers respaldó su apelación en los artículos 47.1 (para asegurar justicia), 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante casos urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una petición fundada), explicó TyC Sports.

En tanto, ahora el Tribunal de Apelaciones declaró "inadmisible" la presentación del Fortín y ratificó la clasificación del Xeneize a los cuartos de final del campeonato.

El Fortín había cuestionado el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Córdoba, donde Boca se impuso por penales luego de que empataran 0-0 en los 90 minutos. En aquel encuentro, el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.

La dirigencia del elenco de Liniers sostuvo que se trata de una infracción documentada en la propia planilla oficial y en los registros del sistema COMET de la AFA, por lo que había pedido que se reconozca la clasificación de Vélez a los cuartos de final. El reclamo también se apoyó en la interpretación de que los seis futbolistas quedaron habilitados al figurar en la planilla, aunque Ángel Romero permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego durante el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

El fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca que generó el enojo de Vélez

La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca y Racing se enfrentarán el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central por los cuartos de final del torneo, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Fernando Mitjans, habló sobre el fallo de ratificar la presencia de Boca en la Copa Argentina luego de una mala inclusión de un futbolista extranjero permitido en el encuentro por los octavos de final. De acuerdo a la decisión del Tribunal, al Xeneize solo se le aplicó una multa económica de alrededor de 50 millones de pesos, equivalente a 1.000 entradas.

En una entrevista exclusiva con el Diario Olé, reconoció que “el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta”, pero el artículo “dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva”. En ese sentido, indicó que el reglamento de la Copa Argentina indica que “pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA, aunque no distingue entre extranjeros y nacionales”.

“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, indicó.