El inconveniente se originó luego que el Xenieze incluyera a seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final. “El artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva”, justició Fernando Mitjans. Por su parte, el vicepresidente del club de Liniers, Néstor Pugliese, aseguró que apelarán la medida ante AFA.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA , Fernando Mitjans, habló sobre el fallo de ratificar la presencia de Boca en la Copa Argentina luego de una mala inclusión de un futbolista extranjero permitido en el encuentro por los octavos de final. En paralelo, el Fortín pidió que “se detenga” dicho torneo.

De acuerdo a la medida, el Xeneize jugará los cuartos de final de la Copa frente a Racing el domingo 27 en la cancha de Rosario Central , pero se le aplicó únicamente una multa económica de alrededor de 50 millones de pesos, equivalente a 1.000 entradas.

En una entrevista exclusiva con el Diario Olé, reconoció que “el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta” , pero el artículo “dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva ”. En ese sentido, indicó que el reglamento de la Copa Argentina indica que “pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA, aunque no distingue entre extranjeros y nacionales”.

“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, indicó.

La polémica se originó tras la inscripción del paraguayo Ángel Romero en el banco de suplentes, pero que finalmente no terminó ingresando al campo de juego. “¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó ”, aclaró.

Por otro lado, consideró que “hubiera sido desproporcionado” la eliminación del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena por ese error administrativo, por lo que se decidió aplicarle una sanción económica. “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”, concluyó.

Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing. Web

El reclamo de Vélez para que “se detenga” la Copa Argentina tras el fallo a favor de Boca

Luego que se ratificara la presencia de Boca en la Copa Argentina para disputar los cuartos de final ante Racing, el vicepresidente de Vélez mostró su disconformidad por el fallo y aseguró que pedirán que se detenga la Copa Argentina.

Néstor Pugliese aseguró que apelarán la medida ante AFA y que presentarán “un recurso de amparo y que se detenga el campeonato”: “Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”. En esa línea, en diálogo con radio La Red reconoció estar buscando “un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados”.

Por otra parte, consideró que fallo “es inentendible” ya que el Fortín quería que se cumpla con el reglamento. “No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente. Que nos pasen este tipo de cosas nos da mucha indignación”.