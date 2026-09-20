20 de septiembre de 2026 Inicio
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Boca jugó bien y logró un triunfo clave en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo bajo un diluvio

El Xeneize tuvo varios ratos de buen juego y se impuso con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, por lo que se acercó a las primeras posiciones de su zona en el Torneo Clausura 2026 y se metió en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Manuel Insaurralde fue expulsado en el Ciclón durante el primer tiempo por una infracción sobre Santiago Ascacibar.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo.

Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo.

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Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por un partido clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, se acercó a las primeras posiciones de la Zona A y se metió en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.
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El equipo de Rodolfo Arruabarrena impuso sus condiciones en la mitad de la cancha con la presencia de Leandro Paredes. El capitán del equipo volvió a ser el principal eje ya que inició los ataques del conjunto visitante, que también reunió a Santiago Ascacibar y Milton Delgado en la gestación de juego y generar una superioridad en el mediocampo.

El Xeneize plasmó su dominio en varias posibilidades de gol en el primer tiempo. La primera fue con Ascacibar, quien como lo hace habitualmente, sorprendió dentro del área e intentó conectar un centro de Lozano pero el arquero José Devecchi atrapó la pelota. Luego, Lautaro Di Lollo buscó tras un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco y su cabezazo salió muy desviado.

Por su parte, San Lorenzo priorizó achicar los espacios para que Alan Velasco, el conector entre los mediocampistas y los delanteros de Boca, no reciba el balón marcado. Sin embargo, el equipo de La Ribera se la rebuscó y utilizó en varias oportunidades a Lozano y Blanco para ampliar sus ofensivas.

En tal sentido, Ascacibar volvió a intentar después de un envío de Blanco y la pelota salió por arriba del arco. En sus ataques, el Xeneize implementó los movimientos de otros partidos: el ex Estudiantes se filtraba en el área rival y el extremo Leonel Flores retrocedía unos metros sobre la derecha para sumar a un futbolista punzante en el último tercio de la cancha.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

En tanto, Boca dispuso de una ráfaga de chances, aunque no las aprovechó. Merentiel disparó tras un centro de Flores y Devecchi nuevamente evitó el gol del elenco de Arruabarrena. Inmediatamente después, el uruguayo intentó picar la pelota luego de una gran jugada junto a Velasco, pero el remate tuvo poca fuerza.

San Lorenzo tuvo apenas un remate en la primera parte, que ocurrió de media distancia a través de Facundo Farías, el más incisivo en el sector ofensivo pese a que gravitó a un bajo nivel. Una jugada bisagra se produjo a los 30 minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó con tarjeta roja directa a Manuel Insaurralde por un planchazo sobre Ascacibar, lo que representó un duro golpe para los de Boedo ya que afrontan el resto del encuentro con 10 futbolistas.

Insua movió el banco por la inferioridad numérica e introdujo a Juan Cruz Rattalino en reemplazo de Alexis Cuello para volver a formar una línea de cuatro mediocampistas aunque debió resignar a un delantero.

Paradójicamente, tras la expulsión, el Xeneize continuó con su dominio pero sin la claridad que tenía previamente. El Ciclón buscó controlar la pelota para atravesar los minutos del cimbronazo y alejó las principales jugadas del arco defendido por Devecchi, aunque Boca probó con unos intentos de Flores y Ascacibar.

En esta línea, el conjunto de Arruabarrena avisó nuevamente con un remate de Paredes de media distancia bloqueado por el arquero de San Lorenzo y después Merentiel tuvo una clara posibilidad después de un centro de Lozano. No obstante, el uruguayo no logró empujar la pelota hacia el arco.

Boca y un triunfo clave contra San Lorenzo.

Boca y un triunfo clave contra San Lorenzo.

La apertura del marcador se produjo a los 12 minutos del complemento, cuando Lozano le cedió la pelota a Flores y el juvenil se la devolvió para que el lateral derecho, como contra San Pablo por la Copa Sudamericana, defina de zurda. El tanto envalentonó al Xeneize ya que profundizó su control del juego con las intervenciones de Paredes, el amo y señor del mediocampo de Boca.

En este marco, rápidamente el conjunto de La Ribera contó con una posibilidad para ampliar su ventaja mediante un disparo de Ascacibar dentro del área que fue tapado por Devecchi. Luego, a los 27 minutos, Merentiel estampó el 2-0 tras una gran jugada de Blanco, quien nuevamente fue clave para el visitante con sus jugadas sobre la izquierda.

San Lorenzo no tuvo reacción con un futbolista menos y Boca, ya con un diluvio, continuaba con su dominio ante la desesperación del conjunto de Insua y juntó a Paredes con Ascacibar y Delgado para que transcurran los últimos minutos del partido.

Con la victoria contra el Ciclón, el Xeneize acumula 14 partidos invicto y se posiciona en el quinto puesto de la Zona A del Clausura con 17 puntos, mientras que alcanzó la segunda posición de la tabla anual con 47 unidades y la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Su próximo partido será contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará el 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, los de Boedo se encuentran en la décima posición de la Zona A con 11 puntos y en el puesto 20 de la tabla anual con 33 unidades, por lo que se ubican lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales. Ahora, visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el 3 de octubre desde las 14:45.

Los goles de Boca a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs. Boca: formaciones

  • San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Insua.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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