Boca - Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana: CONMEBOL confirmó fechas y horarios para la serie de semifinales

El Xeneize recibirá primero en La Bombonera al conjunto carioca, antes de ir a definir la serie a Río de Janeiro, a pesar de que todavía no se sabe en qué estadio se disputará el partido, ya que también deben jugar Flamengo y Fluminense por la Copa Libertadores en esa misma ciudad.

Se terminó la espera: Conmebol confirmó los días y horarios para las semifinales de la Copa Sudamericana en el qu e Boca se medirá ante Vasco da Gama. También se conocieron las jornadas en que se disputarán la misma instancia de la Copa Libertadores que contará con la presencia de Estudiantes de La Plata.

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De acuerdo a lo informado, el Xenieze jugará el partido de ida en La Bombonera ante el conjunto carioca el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. Mientras que, la vuelta será el martes 20 de octubre a la misma hora, en Brasil, aunque este choque aún no tiene una sede confirmada y se espera que sea informado por la propia Confederación sudamericana durante las próximas horas para ultimar los detalles necesarios.

La falta de certeza del estadio donde se disputará el partido definitorio se debe a que el Vasco no puede ser local porque su estadio no cumple con los requisitos, algo que en esta instancia de la competencia necesita cumplir con ciertos parámetros ligados a la capacidad. Por ese motivo, hay dos opciones que pican en punta para albergar el encuentro: Maracaná o el Olímpico Nilton Santos.

Pero la definición del lugar también se demora ya que también deben jugar Flamengo y Fluminense en la misma instancia por la Copa Libertadores en esa misma ciudad y misma jornada.

El ganador de este choque se medirá con el vencedor del duelo entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque: el primer choque entre ambos se disputará el miércoles 14 de octubre, a las 19, en Belo Horizonte. En tanto, la vuelta será el miércoles 21, también a las 19, en Montevideo. La final será el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena llegó a esta instancia luego de eliminar a San Pablo en los cuartos de final, tras quedarse con un global de 2 a 1 por haber ganado de local y luego empatar en el siempre complicado Morumbí. Por su parte, los brasileños vencieron a Independiente Santa Fe con un resultado total de 2 a 0 para avanzar a la siguiente instancia de la competición.

Cuándo se jugarán los partidos de semifinales de la Copa Libertadores

Además de los días y horarios de los partidos de semifinal de la Copa Sudamericana, CONMEBOL también dio a conocer las jornadas que se disputarán la misma instancia de la Copa Libertadores, que la disputará Estudiantes de La Plata.

Según detallaron, el partido de ida se disputará en Buenos Aires el jueves 15 de octubre desde las 21.30 horas, aunque tampoco confirmaron el estadio. Por su parte, la definición de la serie se dará el día 22 del mismo mes en Río de Janeiro.

En la otra llave, Fluminense y Palmeiras jugarán primero el 14 de octubre en Río de Janeiro, mientas que el choque definitorio será el 21 en San Pablo, ambos cotejos serán a as 21:30.

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, el sábado 28 de noviembre.