9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Copa Argentina: la AFA programó Boca-Racing pese al reclamo de Vélez por los seis extranjeros

El organismo fijó el cruce de cuartos para el 27 de septiembre, mientras el Tribunal de Disciplina todavía debe analizar la protesta del Fortín contra la clasificación del Xeneize, que se impuso por penales en Córdoba.

Por
Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing.

Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing.

Web

El cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina quedó programado para el domingo 27 de septiembre, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporara el partido a su calendario oficial pese a la protesta presentada por Vélez ante el Tribunal de Disciplina por la clasificación del Xeneize.

Luisina, de 19 años, jugó tan solo cinco games y se retiró.
Te puede interesar:

Durísima sanción en el US Open: una tenista argentina se retiró a los 17 minutos y recibió una multa de u$s20 mil

El equipo de Liniers cuestionó el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Mendoza, donde Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada encuentro.

La presentación de Vélez todavía debe atravesar distintas instancias antes de una resolución, ya que el Tribunal de Disciplina deberá darle vista a Boca para que formule su descargo y exponga los argumentos con los que buscará defender la validez de su clasificación a la próxima fase del torneo.

El reclamo que Vélez realizó contra Boca tras el cruce por Copa Argentina

Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta formal contra el partido que Boca ganó por penales tras empatar 0-0, al considerar que el Xeneize incurrió en una alineación indebida por incluir a seis extranjeros en la planilla, uno más que el máximo permitido por la normativa vigente.

La dirigencia del Fortín sostuvo que se trata de una infracción documentada en la propia planilla oficial y en los registros del sistema COMET de la AFA, por lo que pidió que se reconozca la clasificación de Vélez a los cuartos de final y que se suspendan los efectos deportivos del pase de Boca hasta que exista una resolución definitiva.

El reclamo se apoya además en la interpretación de que los seis futbolistas quedaron habilitados al figurar en la planilla, aunque Ángel Romero permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego durante el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por su parte, Boca sostiene que la presencia del sexto extranjero no produjo una ventaja deportiva, ya que solamente cinco de los jugadores incluidos tuvieron participación efectiva en el encuentro, argumento con el que buscará evitar que el expediente termine modificando el resultado que le permitió avanzar de ronda.

Noticias relacionadas

River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

Sorpresa en River: Bustos rescindirá su contrato y se irá libre del club

Zinedine Zidane, Pierre Gasly y Franco Colapinto, juntos.

El inesperado encuentro de Colapinto con Zidane antes del GP de España: "Un privilegio"

La emoción de Jai Arrow por el recibimiento en el ingreso al campo de juego junto a sus compañeros de South Sydney Rabbitohs.

La conmovedora historia del rugbier Jai Arrow: le diagnosticaron ELA, jugó su partido 100 y se retiró entre lágrimas

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League. 

Con actuaciones clave de Álvarez y Mac Allister, Liverpool le ganó 2-1 al Atlético de Madrid

El jugador tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

Detuvieron a un futbolista de Newell's y le secuestraron un arma de fuego

Un video del exfutbolista generó preocupación por su estado de salud.
play

El momento en el que Pocho Lavezzi expuso que tuvo que internarse por sus adicciones: "Pasé por cosas turbias"

Rating Cero

Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.

Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

Chiche Gelblung y Yanina Latorre. 

La confesión de Yanina Latorre tras la muerte de Chiche Gelblung: "Yo estaba enamorada de él"

El actor rompió el silencio.
play

Un famoso actor habló sobre los rumores que lo vinculan con una amiga de su ex: "Todo es tu culpa"

Catherine Fulop, actriz venezolana.
play

Catherine Fulop reveló los problemas físicos que sufre tras años de entrenamiento: "Hecha bolsa"

Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

últimas noticias

Luisina, de 19 años, jugó tan solo cinco games y se retiró.

Durísima sanción en el US Open: una tenista argentina se retiró a los 17 minutos y recibió una multa de u$s20 mil

Hace 7 minutos
Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing.

Copa Argentina: la AFA programó Boca-Racing pese al reclamo de Vélez por los seis extranjeros

Hace 11 minutos
River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

Sorpresa en River: Bustos rescindirá su contrato y se irá libre del club

Hace 15 minutos
Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

Hace 18 minutos
La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.

Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

Hace 1 hora