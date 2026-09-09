Copa Argentina: la AFA programó Boca-Racing pese al reclamo de Vélez por los seis extranjeros El organismo fijó el cruce de cuartos para el 27 de septiembre, mientras el Tribunal de Disciplina todavía debe analizar la protesta del Fortín contra la clasificación del Xeneize, que se impuso por penales en Córdoba. Por Agregar C5N en









Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing. Web

El cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina quedó programado para el domingo 27 de septiembre, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporara el partido a su calendario oficial pese a la protesta presentada por Vélez ante el Tribunal de Disciplina por la clasificación del Xeneize.

El equipo de Liniers cuestionó el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Mendoza, donde Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada encuentro.

Web La presentación de Vélez todavía debe atravesar distintas instancias antes de una resolución, ya que el Tribunal de Disciplina deberá darle vista a Boca para que formule su descargo y exponga los argumentos con los que buscará defender la validez de su clasificación a la próxima fase del torneo.

El reclamo que Vélez realizó contra Boca tras el cruce por Copa Argentina Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta formal contra el partido que Boca ganó por penales tras empatar 0-0, al considerar que el Xeneize incurrió en una alineación indebida por incluir a seis extranjeros en la planilla, uno más que el máximo permitido por la normativa vigente.

La dirigencia del Fortín sostuvo que se trata de una infracción documentada en la propia planilla oficial y en los registros del sistema COMET de la AFA, por lo que pidió que se reconozca la clasificación de Vélez a los cuartos de final y que se suspendan los efectos deportivos del pase de Boca hasta que exista una resolución definitiva.