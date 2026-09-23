Agustín Orion habló de la histórica patada a Leandro Paredes en Boca: "La pasé mal, fue una de las cosas más feas" El exarquero xeneize recordó el violento choque en una práctica de 2013 que dejó al mediocampista con una grave lesión en el tobillo. Arrepentido, reveló cómo lo vivió puertas adentro y elogió la figura del actual referente del club. Por Agregar C5N en









Un experimentado Orión le fue muy feo a Paredes, por entonces joven promesa del Boca de Bianchi del 2013.

En julio de 2013, durante un entrenamiento a puertas abiertas conducido por Carlos Bianchi en Casa Amarilla, ocurrió uno de los episodios más polémicos del vestuario de Boca Juniors. En un ejercicio de fútbol reducido, un joven Leandro Paredes -quien en ese entonces tenía 19 años recién cumplidos- quedó mano a mano con Agustín Orion e intentó amagarle antes de definir. El referente xeneize reaccionó mal, lo cruzó feo desde atrás y le provocó la rotura del ligamento deltoideo y un esguince grave en el tobillo izquierdo. A 13 años de la histórica patada, el ahora exarquero recordó ese momento: "Una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol", reconoció.

Agustín Orion rompiendo todo a un joven Leandro Paredes. Año 2013.pic.twitter.com/7KDtYUd1vT — MEJORES PATADAS (@mejorespatadas1) July 25, 2026 A más de una década de aquella jugada grabada por las cámaras de televisión, Orion se sinceró durante una entrevista en el programa de streaming Todo por la Misma. El exarquero reconoció que la acción representó "una de las cosas más feas" que le tocó atravesar en el fútbol y aseguró que íntimamente la pasó muy mal. Asimismo, el actual presidente de Ferrocarril Midland remarcó que le pidió disculpas al mediocampista y aclaró que no busca justificarse, dado que nadie sale a una práctica con la intención de lesionar a un compañero.

Por su parte, la postura expresada por Paredes años más tarde reflejó la gravedad con la que percibió lo sucedido. Durante su paso por el París Saint-Germain, el volante reveló que Orion había anticipado en una jugada previa su intención de lastimarlo y lamentó la falta de contención por parte del cuerpo técnico y la dirigencia. De hecho, el futbolista admitió que el episodio y la posterior gestión del club resultaron determinantes para tomar la decisión de emigrar en enero de 2014 rumbo a la Roma.

La lesión marginó a Paredes de las canchas durante 99 días y le impidió disputar diez partidos oficiales de la temporada con el Xeneize. Mientras el mediocampista iniciaba su carrera en el fútbol europeo -trayecto en el que terminaría consagrándose campeón de América y del mundo con la Selección argentina-, Orion permaneció en la institución hasta mediados de 2016, completando 202 partidos y cuatro títulos. Pese a la incomodidad inicial, el exarquero confirmó que le envió mensajes de texto pidiendo perdón y que ambos pudieron volver a hablar y compartir plantel.

Agustín ORION RECORDÓ la PATADA que le dio a Leandro PAREDES en un entrenamiento de BOCA



El exarquero revivió el día que lesionó al campeón del mundo durante una práctica en 2013: "una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol"



Todo por la misma. pic.twitter.com/J65txS6h53 — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 23, 2026 Hoy, con los caminos de ambos consolidados en distintas etapas, Orion valoró la trayectoria construida por el volante y analizó su presente como líder del equipo. Al evaluar la actualidad deportiva de la figura xeneize, el exarquero de San Lorenzo concluyó que se trata del "mejor futbolista de la actualidad, sin ninguna duda".