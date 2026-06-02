2 de junio de 2026 Inicio
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Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda: el mensaje para despedirlo y quiénes podrían reemplazarlo

El Xeneize confirmó que el entrenador dejó el cargo, después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y otros malos resultados. Su contrato vencía el 30 de junio.

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Claudio Úbeda

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Boca oficializó que el entrenador Claudio Úbeda dejó el cargo debido a que el club no le renovará el contrato, que vencía el 30 de junio. Ahora, el Xeneize buscará a su reemplazante de cara al segundo semestre del año, en el que el equipo jugará el Torneo Clausura 2026, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

El entrenador que le gusta a Riquelme de cara al segundo semestre.
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En un comunicado, la institución presidida por Juan Román Riquelme confirmó la salida del exayudante de Miguel Ángel Russo y expuso su gratitud: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

El Sifón llegó al club de la mano de Russo como ayudante de campo, pero tras su muerte, el exfutbolista de Racing asumió el cargo en octubre de 2025. Desde entonces, su ciclo tuvo altas y bajas en el juego y el vínculo con los hinchas, que terminó en la reciente e histórica eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

En total, Úbeda dirigió 34 partidos, con una efectividad del 59,80%: 18 victorias, 7 empates y 9 derrotas, pero no logró cosechar ningún título. Además, llegó a mantenerse 14 partidos invicto, por lo que incluso superó los registros de Diego Martínez y Jorge Almirón.

Boca comunicado Claudio Úbeda
El comunicado de Boca.

El comunicado de Boca.

Esta derrota, sumada al tropiezo ante Huracán en el Torneo Apertura, hizo que la dirigencia decidiera no renovarle el vínculo una vez finalizado el pasado 30 de junio. Ahora, el club busca un nuevo técnico y ya tiene una baja sabida a los nombres que manejaba la dirigencia: Antonio “Turco” Mohamed, de gran presente en México, negó que fuera a llegar al club.

Cuando debutó como técnico cosechó dos victorias, ante Defensa y Justicia y Newell’s, tuvo un tropiezo ante Belgrano, pero tras ello empezó a hilvanar una serie de triunfos en el Torneo Clausura, incluyendo la victoria ante River en La Bombonera, y llegó hasta las semifinales tras eliminar a Talleres y Argentinos Juniors en los playoffs. Pero la caída contra Racing le puso un freno al cierre de esa temporada, aunque obtuvo el pasaje a la Copa Libertadores.

En el primer semestre de este 2026, el invicto renovó las expectativas incluso obteniendo otra victoria frente al Millonario en el Monumental, pero el panorama se desmoronó rápido: en el Torneo Apertura quedó fuera de octavos ante Huracán en La Bombonera, mismo escenario en el que sufrió el golpe ante Universidad Católica por la Libertadores. quedando fuera del certamen en fase de grupos.

Ahora, los de La Boca, con nuevo DT, deberán pensar en lo que será el partido repechaje para poder ingresar a la Copa Sudamericana. Su rival para los 16avos será O’Higgins, que terminó segundo en el grupo C. La vuelta a los trabajos será el 18 de junio en el predio de Ezeiza.

Quiénes son los posibles reemplazantes de Claudio Úbeda en Boca

Más allá que el mundo Boca se está manejando con total cautela y hermetismo, la danza de nombres comenzó a circular, con algunos entrenadores que tienen trabajo y otros que están disponibles para comenzar a negociar sin inconvenientes.

En esa línea, quienes están en las primeras consideraciones de Riquelme son Antonio Mohamed, que dirige en México, y Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, que ya está pensando en el Mundial 2026.

Además, el nombre que tiene el consenso de todos los hinchas por lógica es el de Ricardo Zielinski, que viene de ser campeón con Belgrano de Córdoba. Otra alternativa es la de Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata, que dirige en el Atlético Mineiro de Brasil y siempre del gusto del exmediocampista. Al mismo tiempo, vuelven aparecer en escena Cristian “Kily” González y Luis Zubeldía, actualmente en Fluminense.

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