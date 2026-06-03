Quién es Franco, el misterioso hombre que entorpeció la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Con Barrelier detenido en el penal de Bouwer y la causa en pleno desarrollo, la comunidad reclama condenas a la altura del crimen. El proceso judicial continúa con pericias pendientes y una familia que exige respuestas.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega no apuntó desde el inicio a Claudio Barrelier. Durante los primeros días de la búsqueda, los esfuerzos de los investigadores estuvieron concentrados en un joven identificado solo por Franco, su nombre de pila. Fue la propia madre de la adolescente quien lo señaló en la denuncia inicial, sin poder aportar su apellido.

La abogada de la familia, Fernanda Alaniz, explicó el punto de partida ante los medios: " Cuando la madre de Agostina realiza la denuncia, apunta a Franco. No se tenía ni el apellido de este chico. Estábamos buscando un Franco y no sé cuántos hay en la ciudad. Fue la mamá quien lo denunció, fue todo lo que aportó", señaló. Los investigadores revisaron las redes sociales de la víctima y hablaron con sus amigas, pero la pista seguía orientada hacia ese nombre.

En ese mismo período, el nombre de Barrelier comenzó a aparecer en la pesquisa, pero de manera periférica. Un remisero había aportado un dato que lo mencionaba , aunque sin generar sospechas inmediatas. Según los abogados, el ahora detenido fue presentado inicialmente como un intermediario entre Agostina y Franco, e incluso como un "amigo íntimo de la familia", una caracterización que contribuyó a mantenerlo fuera del foco.

El lunes 25, los investigadores lograron ubicar a Franco y verificar sus movimientos. El dato que despejó toda duda fue que el joven había estado detenido y recuperado la libertad recién el domingo a las 2.30 de la madrugada . Por esta coartada quedó descartado por completo. Recién el martes, cuando ya había aparecido el cuerpo de Agostina, la madre amplió su testimonio y la investigación se redirigió hacia Claudio Barrelier.

Una vecina de Barrelier pidió la pena de muerte para el acusado del femicidio de Agostina Vega

El crimen ocurrió en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de Córdoba capital. A menos de 200 metros del lugar vive una mujer que, conmocionada por lo ocurrido, tomó la palabra en el programa La Mañana con Moria para expresar su indignación y exigir una condena ejemplar para el acusado.

"Yo vivo a una cuadra y media y no sabía nada de esto, me enteré por TN. Nunca pensé que iba a pasar en Córdoba", relató la vecina. Luego fue directa respecto de Claudio Barrelier: "Este hombre se merece la pena de muerte. ¿Por qué tiene privilegios? Hay que poner mano dura. Esto no es de ahora. Que se termine esto con las criaturas. Si él tenía algo con la mamá, no se tenía que agarrar con la criatura, pobrecita. Esto tiene que tener un fin", afirmó.

Conmovida, la mujer siguió declarando: "Era una criatura de 14 años. Ella era como una flor, quiso florecer y le cortaron el pimpollo", expresó. El caso sumó un dato fuerte y emotivo cuando la conductora Moria Casán recordó en el mismo programa que ese martes habría sido el cumpleaños número 15 de Agostina. "Hoy sería su cumpleaños de 15 y ella estaba súper ilusionada", señaló. Y agregó: "Era una niñita que soñaba con ser psicóloga, era buena alumna y su maestra decía que tenía una sonrisa luminosa. Era un ser muy querible".