La impresionante transformación de Alejandra Majluf, la famosa actriz que entró a Gran Hermano

La artista se incorporó al certamen para ocupar un lugar vacante. Su regreso a la pantalla chica se enmarca en un momento de renovación de su trayectoria.

Alejandra Majluf regresó a la pantalla chica al incorporarse a Gran Hermano: Generación Dorada durante la gala del martes 2 de junio. La actriz de 61 años ingresó a la competencia mediante el uso de un Golden Ticket, una herramienta de la producción para revitalizar el desarrollo del juego luego de la dimisión de otros concursantes. Su presencia en la casa más famosa del país representa su vuelta formal a la televisión después de haber estado mucho tiempo fuera del circuito.

Una "colada" en Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reconocida actriz de la década del 90 que entró a la casa

La imagen actual de la artista muestra el transcurso de las décadas desde su consolidación como figura mediática en los años 90. Aquella joven que interpretaba a Elsa , la antagonista de Clave de sol, o que irrumpía en eventos exclusivos con pelucas y vestuarios llamativos, dio paso a una mujer que luce naturalmente el paso de los años. Esta madurez física es uno de los aspectos que más repercusión tuvo entre los televidentes al momento de verla cruzar la puerta del reality.

Su llegada se concretó para cubrir la vacante que dejó la cantante Gladys "La Bomba Tucumana" , quien prefirió abandonar el certamen de manera voluntaria. Majluf fue recibida con sorpresa y afecto por sus nuevos compañeros, destacándose su reencuentro con Andrea del Boca, con quien mantiene un vínculo de amistad previo. Este movimiento estratégico busca estabilizar los niveles de audiencia de la señal televisiva apelando al reconocimiento de figuras consagradas por el público.

Lejos de las grandes producciones de televisión abierta, Alejandra Majluf orientó su actividad en los últimos años hacia la pedagogía teatral. Fundó su propia escuela de actuación llamada Reinventarte, donde dicta talleres para alumnos desde los 4 años en adelante. Esta faceta docente la mantuvo conectada al mundo del espectáculo mientras vivía en una zona rural, alejada del circuito comercial central.

Durante la pandemia de 2020, la parálisis de la actividad cultural la obligó a reinventarse. Utilizó su propio auto para trabajar como remisera, trasladando principalmente a conocidos y colegas del ambiente artístico. De esa experiencia surgió el personaje digital de La Chofera, con el que realizaba entrevistas humorísticas que difundía a través de sus redes.

En aquel entonces, la artista fue directa al describir su situación: "En este momento salgo a trabajar con mi cochecito porque no tengo trabajo como actriz. Me siento un poco olvidada, pero que no decaiga, siempre hay una oportunidad", señaló.

Alejandra Majluf Redes sociales

La trayectoria de Majluf también incluye una década en España, donde continuó su labor como productora y actriz de teatro, gestionó espacios culturales y obtuvo reconocimientos internacionales antes de regresar definitivamente a la Argentina. En el plano personal, su vida cotidiana gira en torno a la crianza de su hija, Ema Peel, de 14 años.

Antes de cruzar la puerta del reality, participó en obras de la cartelera independiente porteña como Viva la vida y Velorio a la carta, producciones que sostuvo en parte como respuesta a la escasez de oportunidades para mujeres de su generación en la ficción televisiva. Sobre su decisión de sumarse al programa, afirmó: "Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante".