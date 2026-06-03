Femicidio de Agostina Vega: quién es Soledad Andreani y por qué la vinculan con Claudio Barrelier

Mientras avanza la investigación y la Fiscalía va detrás de nuevos responsables, desde la querella dieron el nombre de la expareja del único detenido por el caso. Es quien le prestó el auto con el que el único sospechoso habría descartado el cuerpo.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es un Ford Ka negro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier y cuya dueña es Soledad Andreani.

El abogado de la mamá de Agostina apuntó contra la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier :"Mintió"

El vehículo parece mencionado en distintos testimonios y registros analizados por la fiscalía. Su recorrido y el momento en que fue utilizado forman parte de las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió desde que Agostina fue vista por última vez hasta el hallazgo de sus restos en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La propietaria del auto, expareja de Barrelier, declaró que le prestó el vehículo al acusado luego de que este le asegurara que necesitaba realizar una diligencia vinculada a un familiar internado . Según relató, el pedido le generó desconfianza desde un primer momento: " Yo no le quería prestar el auto, algo feo sentí ".

Con el correr de los días, el rol del automóvil adquirió una relevancia cada vez mayor dentro del expediente. Fuentes vinculadas al caso sostienen que el vehículo podría aportar información clave para determinar los movimientos realizados por el acusado durante momentos considerados determinantes para la investigación.

Por ese motivo, la familia de Agostina reclama que se profundicen todas las líneas de investigación relacionadas con las personas que mantuvieron contacto con Barrelier durante esos días.

El abogado de la mamá de Agostina Vega apuntó contra la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier: "Mintió"

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario, la querella que representa a la familia de la adolescente sostuvo que la causa no debería agotarse en la imputación de Claudio Barrelier y reclamó que la fiscalía avance sobre posibles responsabilidades de otras personas vinculadas al caso.

"Nosotros no esperamos necesariamente nuevos imputados de manera inmediata, pero sí creemos que la fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades", señaló Carlos Nayi a los medios.

Uno de los focos de atención está puesto sobre la propietaria de un Ford Ka que habría sido utilizado por Barrelier durante los hechos investigados. De acuerdo con la postura de la querella, la mujer conocía el contexto en el que se encontraba el acusado cuando le facilitó el vehículo.

"El rostro de Agostina ya recorría los medios de Córdoba y de todo el país. Sabía perfectamente que no se trataba de la hija de Barrelier, sino de Agostina", afirmó. Además, indicaron que el automóvil habría sido lavado posteriormente, un dato que forma parte de las actuaciones judiciales que permanecen bajo reserva.

Los representantes de la familia aclararon que no atribuyen responsabilidad penal directa a la mujer, aunque consideran que existen razones suficientes para que sea investigada. "No estamos diciendo que sea culpable. Lo que sostenemos es que hay mérito para profundizar la investigación y determinar qué grado de responsabilidad pudo haber tenido ella y otras personas", manifestaron.

Ford Ka Barrelier

La querella también puso el foco sobre personas cercanas a Barrelier, entre ellas una mujer que compartía vivienda con él y otros integrantes de su entorno. "Hay personas que serán investigadas. No podemos avanzar en mayores precisiones porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario", señaló.

En ese contexto, advirtieron que algunos testimonios incorporados al expediente presentan inconsistencias que deberán ser evaluadas por los investigadores: "En algún tramo entiendo que fue engañada y otro que mintió. Y mentirle a la Justicia constituye un delito".