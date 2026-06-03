3 de junio de 2026 Inicio
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Todos los cambios en la VTV que rigen a partir de hoy: qué pasará con los talleres mecánicos

El Gobierno oficializó las modificaciones que alcanza a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, que todos los años los conductores tienen obligación de realizarla. Cada provincia deberá adherirse al nuevo régimen.

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La medida se formalizó con el Decreto 139/2026

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Gobierno de Buenos Aires

El Gobierno oficializó los cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que rigen a partir de este miércoles en todas las jurisdicciones que se adhieren al nuevo régimen. Las modificaciones alcanzan a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, que todos los años los conductores tienen obligación de realizarla y ahora podrán comenzar a hacerlo en talleres particulares.

Las revisiones vehiculares cuentan con una serie de modificaciones a partir de una decisión del Gobierno nacional.
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Entre los principales cambios incorporados, se abrió el registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse y queden habilitados para realizar la VTV.

“El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores”, informó en un comunicado la secretaría de Transporte de la Nación.

Según detallaron, aquellos talleres que se incorporen al sistema podrán tener a su cargo la verificación de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales, “agilizando el sistema y eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda”.

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Talleres mecánicos particulares podrán realizar la VTV.

Talleres mecánicos particulares podrán realizar la VTV.

Los cambios, incluidos en el decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, tiene como objetivo modernizar el sistema de RTO con la creación del nuevo registro: “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”.

Como funcionará el nuevo sistema de la VTV

  • Las personas tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado.

  • Pese a cambiar los lugares de realización, la normativa mantiene los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes.

  • Los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento.

  • En las unidades hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual.

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