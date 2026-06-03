Todos los cambios en la VTV que rigen a partir de hoy: qué pasará con los talleres mecánicos

El Gobierno oficializó los cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que rigen a partir de este miércoles en todas las jurisdicciones que se adhieren al nuevo régimen. Las modificaciones alcanzan a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, que todos los años los conductores tienen obligación de realizarla y ahora podrán comenzar a hacerlo en talleres particulares.
Entre los principales cambios incorporados, se abrió el registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse y queden habilitados para realizar la VTV.
“El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores”, informó en un comunicado la secretaría de Transporte de la Nación.
Según detallaron, aquellos talleres que se incorporen al sistema podrán tener a su cargo la verificación de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales, “agilizando el sistema y eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda”.
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Talleres mecánicos particulares podrán realizar la VTV.
Los cambios, incluidos en el decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, tiene como objetivo modernizar el sistema de RTO con la creación del nuevo registro: “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”.