Todos los cambios en la VTV que rigen a partir de hoy: qué pasará con los talleres mecánicos El Gobierno oficializó las modificaciones que alcanza a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, que todos los años los conductores tienen obligación de realizarla. Cada provincia deberá adherirse al nuevo régimen. Por Agregar C5N en









La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Gobierno de Buenos Aires

El Gobierno oficializó los cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que rigen a partir de este miércoles en todas las jurisdicciones que se adhieren al nuevo régimen. Las modificaciones alcanzan a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, que todos los años los conductores tienen obligación de realizarla y ahora podrán comenzar a hacerlo en talleres particulares.

Entre los principales cambios incorporados, se abrió el registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse y queden habilitados para realizar la VTV.

“El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores”, informó en un comunicado la secretaría de Transporte de la Nación.

Según detallaron, aquellos talleres que se incorporen al sistema podrán tener a su cargo la verificación de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales, “agilizando el sistema y eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda”.

vtv inspección.jpg Talleres mecánicos particulares podrán realizar la VTV. Los cambios, incluidos en el decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, tiene como objetivo modernizar el sistema de RTO con la creación del nuevo registro: “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”.