28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca: Valentín Barco cargó contra Juan Román Riquelme y reveló si volvería al club

El futbolista, que se marchó del Xeneize en 2024, cuestionó al presidente del club luego de su conflictiva salida. "No me generó nada lo que dijo", marcó.

Por
Valentín Barco y Juan Román Riquelme.

Valentín Barco y Juan Román Riquelme.

El exfutbolista de Boca Valentín Barco, quien ahora se desempeña en el Racing de Estraburgo de Francia, recordó su salida del Xeneize ocurrida en enero de 2024 y volvió a cuestionar a la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme.

El exdefensor llegó a ser capitán en Boca.
Te puede interesar:

El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, Barco le restó importancia a los dichos de Riquelme luego de su ida de Boca y expuso su gratitud hacia los simpatizantes del Xeneize: "No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida, no me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron".

En tal sentido, cruzó a la dirigencia del club. "Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí. Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente", aseveró.

Valentín Barco Racing de Estrasburgo
Valentín Barco en el Racing de Estraburgo.

Valentín Barco en el Racing de Estraburgo.

No obstante, el jugador de 21 años aclaró que desea regresar a la institución de La Ribera: "Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron".

Barco, ya consolidado como una de las revelaciones de la Ligue 1 y figura del Racing de Estrasburgo, jugó 35 partidos oficiales en Boca, con un gol y cuatro asistencias.

El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes

Con el fin de año 2025 a la vuelta de la esquina, las redes sociales se llenaron de imágenes con las vacaciones tan ansiadas en playas, destinos paradisíacos y lugares exóticos. Y un excapitán de Boca sorprendió a todos con un renovado cambio de look que provocó furor entre los usuarios.

Se trata de Daniel Cata Díaz, el férreo central que tuvo un gran paso por el Xeneize y fue titular en la última Copa Libertadores que ganó el equipo de la Ribera en 2007. Su aspecto rudo, con la cabeza calva y la mirada de un asesino, quedó atrás y su semblante ya no es lo mismo.

Disfrutando de unas vacaciones soñadas, el jugador surgido de las Inferiores de Rosario Central posó en República Dominicana junto a su novia Julieta Bielawski, una joven licenciada en Relaciones Públicas que trabaja como community manager en una reconocida compañía automotriz, con un look de galán: el pelo crecido, una figura atlética y un físico privilegiado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alexia Catalina y Carlos Palacios confirmaron la gran noticia.

El anuncio navideño de Carlos Palacios que emocionó a todo Boca

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libresde los cinco grandes argentinos

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libres de los cinco grandes argentinos

Riquelme estaría a punto de cerrar el primer refuerzo para la temporada 2026.

¿Regalo de Navidad? Boca estaría muy cerca de anunciar su primer refuerzo

La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes.

"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez

Maravilla Martínez se rió cuando un amigo lo pidió para jugar en Boca

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

Boca atraviesa una incertidumbre por su DT.

Un entrenador sorprendió y reconoció que le gustaría dirigir a Boca: "Tienen que darse los momentos"

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

El relevamiento marcó el termómetro en Brasil.

Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

Hace 9 minutos
El naufragio se produjo cerca de la medianoche del sábado.

Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Hace 27 minutos
Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Hace 35 minutos
El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026

El Gobierno enfrenta un vencimiento por u$s4.225 millones como primer desafío del 2026

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre

Hace 1 hora