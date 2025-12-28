Boca: Valentín Barco cargó contra Juan Román Riquelme y reveló si volvería al club

El futbolista, que se marchó del Xeneize en 2024, cuestionó al presidente del club luego de su conflictiva salida. "No me generó nada lo que dijo", marcó.

El exfutbolista de Boca Valentín Barco , quien ahora se desempeña en el Racing de Estraburgo de Francia , recordó su salida del Xeneize ocurrida en enero de 2024 y volvió a cuestionar a la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme.

El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, Barco le restó importancia a los dichos de Riquelme luego de su ida de Boca y expuso su gratitud hacia los simpatizantes del Xeneize: "No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida, no me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron".

En tal sentido, cruzó a la dirigencia del club. "Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí. Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente", aseveró.

No obstante, el jugador de 21 años aclaró que desea regresar a la institución de La Ribera: "Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron".

Barco, ya consolidado como una de las revelaciones de la Ligue 1 y figura del Racing de Estrasburgo, jugó 35 partidos oficiales en Boca, con un gol y cuatro asistencias.

El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes

Con el fin de año 2025 a la vuelta de la esquina, las redes sociales se llenaron de imágenes con las vacaciones tan ansiadas en playas, destinos paradisíacos y lugares exóticos. Y un excapitán de Boca sorprendió a todos con un renovado cambio de look que provocó furor entre los usuarios.

Se trata de Daniel Cata Díaz, el férreo central que tuvo un gran paso por el Xeneize y fue titular en la última Copa Libertadores que ganó el equipo de la Ribera en 2007. Su aspecto rudo, con la cabeza calva y la mirada de un asesino, quedó atrás y su semblante ya no es lo mismo.

Disfrutando de unas vacaciones soñadas, el jugador surgido de las Inferiores de Rosario Central posó en República Dominicana junto a su novia Julieta Bielawski, una joven licenciada en Relaciones Públicas que trabaja como community manager en una reconocida compañía automotriz, con un look de galán: el pelo crecido, una figura atlética y un físico privilegiado.