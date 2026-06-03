3 de junio de 2026 Inicio
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Paso a paso para realizar la VTV en un taller mecánico

La nueva normativa permite realizar la inspección técnica obligatoria en establecimientos privados habilitados, con plazos actualizados y un sistema digital de control nacional.

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Las revisiones vehiculares cuentan con una serie de modificaciones a partir de una decisión del Gobierno nacional.

Las revisiones vehiculares cuentan con una serie de modificaciones a partir de una decisión del Gobierno nacional.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV), también denominada Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en el ámbito nacional, atraviesa una de las transformaciones más importantes de los últimos años. Este miércoles, el Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, con lo que habilitó a talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores a realizar las inspecciones técnicas obligatorias, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa.

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La medida fue formalizada mediante la Resolución 32/2026 publicada en el Boletín Oficial. El objetivo de la reforma, según la normativa "es ampliar la oferta de centros de verificación, reducir trabas burocráticas y permitir que los conductores puedan realizar el trámite en establecimientos habilitados de su confianza".

Desde el Gobierno sostienen que "el nuevo esquema busca generar mayor competencia entre prestadores, agilizar los controles y facilitar el acceso a la revisión técnica obligatoria en todo el país".

Sin embargo, la implementación práctica dependerá también de la adhesión y adecuación de las distintas jurisdicciones provinciales y municipales. Mientras tanto, la apertura del registro marca el inicio de una nueva etapa para la VTV, que deja atrás el modelo basado exclusivamente en plantas verificadoras autorizadas.

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El permiso de circulación se podrá obtener en talleres y concesionarias.

El permiso de circulación se podrá obtener en talleres y concesionarias.

Cómo se hace la VTV en un taller mecánico

El primer paso consiste en verificar que el taller elegido figure dentro del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Solamente los establecimientos inscriptos y habilitados podrán emitir certificados válidos de revisión técnica. El registro funcionará de manera digital, pública y gratuita a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Una vez seleccionado el taller habilitado, el propietario del vehículo deberá solicitar un turno o coordinar la inspección según la modalidad de atención del establecimiento. La reforma permite que vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales puedan ser revisados en cualquiera de los talleres autorizados.

Durante la inspección se mantendrán los controles técnicos exigidos por la normativa vigente. Los talleres deberán contar con un director técnico responsable y verificar elementos fundamentales para la seguridad vial, como frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, emisión de gases contaminantes y demás componentes obligatorios. La reforma no elimina los controles, sino que amplía los lugares donde pueden realizarse.

Finalmente, los resultados de la revisión serán incorporados a una base informática nacional administrada por la Subsecretaría de Transporte Automotor. Esto permitirá registrar y controlar los certificados emitidos por los distintos talleres habilitados, garantizando la trazabilidad de cada inspección técnica realizada.

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El Gobierno nacional cambió la normativa de las revisiones vehiculares.

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Los plazos para la revisión técnica

Uno de los cambios más relevantes del nuevo esquema es la ampliación de los plazos para los vehículos particulares cero kilómetro. A partir de la reforma, la primera inspección deberá realizarse a los cinco años desde la fecha de patentamiento, en línea con los cambios previamente establecidos por el Gobierno nacional.

En el caso de los vehículos destinados al transporte de pasajeros o cargas, la primera revisión técnica deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 12 meses desde su habilitación para circular. El criterio responde a las mayores exigencias operativas que tienen estas unidades respecto de los vehículos particulares.

Para los automóviles particulares con una antigüedad de hasta 10 años, la revisión periódica pasará a realizarse cada 24 meses. Se trata de una modificación significativa respecto del sistema anterior y uno de los puntos que generó cuestionamientos por parte de algunas cámaras empresariales del sector.

Por su parte, los vehículos particulares con más de 10 años de antigüedad deberán continuar realizando la revisión cada 12 meses. En tanto, los vehículos de transporte de pasajeros y cargas mantendrán controles anuales obligatorios, independientemente de su antigüedad, con el propósito de preservar los estándares de seguridad vial exigidos para actividades profesionales.

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