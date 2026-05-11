Los desafíos de La Libertad Avanza en el Congreso: la interpelación a Manuel Adorni y la reforma electoral

El oficialismo intenta dejar el escándalo del jefe de Gabinete atrás para avanzar con la reforma electoral en el Senado, pero la oposición pidió una sesión para interpelar al exvocero en Diputados. Qué acuerdos necesitarían.

La Libertad Avanza enfrenta dos frentes esta semana en el Congreso: el pedido de de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la Cámara de Diputados y el tratamiento de la reforma electoral en el Senado. Este último implica acordar con los sectores dialoguistas la eliminación de las PASO, el ajuste en el financiamiento y la sanción de Ficha Limpia, entre otras modificaciones.

La sesión para interpelar a Adorni, amparada por el artículo 101 de la Constitución Nacional, no la pidió ni la firmó Unión por la Patria, sino que se trata de una iniciativa de Provincias Unidas , acompañado por Coalición Cívica, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad y Defendamos Córdoba.

SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx

El encargado de juntar las firmas fue el diputado socialista por Santa Fe Esteban Paulón (Provincias Unidas), acompañado por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica); Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Pablo Farías y Mariela Coletta; Nicolás Massot (Encuentro Federal); Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y Nestor Pitrola (FIT-U); y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

La interpelación es el primer paso para que el Congreso le pueda pedir la renuncia al jefe de Gabinete . En el caso de que Adorni no resuelva todas las dudas, se abre la posibilidad de avanzar con una moción de censura, que debe ser aprobada por mayoría absoluta (129 votos afirmativos). Si ambas Cámaras aprueban la remoción, el ministro afectado debe presentar su renuncia.

La jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, pidió la renuncia de Adorni pero confirmó que los legisladores que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no impulsarán la moción de censura. "No creo que los diputados lo tengamos que destituir, Adorni se tiene que ir solo", concluyó la diputada en la radio provincial Punto a Punto.

Aunque el titular del bloque más representativo del peronismo, Germán Martínez, no acompañó la iniciativa, en el resto de la oposición descartan que Unión por la Patria sumará sus bancas para alcanzar las 129 bancas que exige el quórum. Desde UP aclararon que no firmaron la iniciativa porque querían un temario que incluyera "Adorni y temas económicos y sociales" que vienen trabajando o porque no les avisaron.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, todavía debe autorizar la sesión solicitada para este jueves y antes de la misma se debería acordar un dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. "Si tiene todo en regla, que informe en el Congreso", apuntó Paulón en X.

Reforma electoral: qué modificaciones incluye y con quiénes debe acordar LLA

Por otro lado, en el Senado, La Libertad Avanza debe negociar con el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales la reforma electoral y la aprobación de los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia federal. La atención mediática está puesta en la reforma porque busca la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el desfinanciamiento de los comicios y las campañas, modificar la Boleta Única de Papel e implementar Ficha Limpia.

Sin embargo, el oficialismo no tiene muy claro cómo avanzar con los acuerdos ya que en la última semana Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling Lara (PRO) le adelantaron a la senadora libertaria Patricia Bullrich que impulsarían el tratamiento de Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral. Este escenario complicaría el respaldo del PRO para el resto de las modificaciones.

En este escenario, el senador libertario Agustín Coto todavía no recibió autorización para convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poner en marcha la discusión formal. En paralelo, el bloque del PRO y Julieta Corroza (La Neuquinidad), presentaron sus propios proyectos de Ficha Limpia. Los radicales que responden a Vischi hicieron lo mismo con la reforma electoral, quieren transformar la O de las PASO y que sean optativas en vez de obligatorias.

De parte de los gobernadores, el oficialismo cuenta con el respaldo del líder político de Misiones, Carlos Rovira, y de los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Por Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, votarían a favor de la reforma. En la Cámara de Diputados se sumarían las cinco bancas de San Juan y las nueve de Entre Ríos.

En cuanto a los pliegos judiciales, hasta ahora solo acompañaron con sus firmas los integrantes libertarios de la comisión, la radical Mariana Juri y la misionera Sonia Rojas Decut.