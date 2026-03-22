22 de marzo de 2026 Inicio
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Video: Tomás Aranda hizo un golazo para Boca y convirtió su primer tanto en Primera

El juvenil concretó una buena jugada individual y anotó el primer gol del Xeneize en el triunfo contra Instituto en la Bombonera.

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Tomás Aranda convirtió su primer gol en Boca.

Tomás Aranda convirtió su primer gol en Boca.

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El futbolista juvenil Tomás Aranda anotó un gol para Boca en el triunfo 2-0 sobre Instituto en el marco de la fecha 12 de la zona A del torneo Apertura 2026, por lo que convirtió su primer tanto en la Primera División luego de su debut en enero.

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Se jugaba el minuto 5 del segundo tiempo en la Bombonera, cuando el uruguayo Miguel Merentiel le cedió la pelota a Aranda, quien giró con una gran jugada individual dentro del área sobre el sector izquierdo del ataque y venció al arquero Manuel Roffo con un buen remate.

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El mediocampista de 18 años anotó su primer gol en el Xeneize luego de que jugara sus primeros 10 partidos en la máxima categoría. Su debut se produjo el 28 de enero, cuando ingresó en el segundo tiempo durante la derrota 2-1 con Estudiantes en La Plata.

Aranda venía siendo mencionado en Boca y hasta el propio Mauricio “Chicho” Serna lo definió como “el mejor jugador de las inferiores”: capitán en Séptima campeona, saltó a Reserva, le realizaron un contrato profesional en 2024 y, en 2025, explotó con la 10 en la espalda en un equipo que fue bicampeón.

La nueva joyita tiene contrato hasta diciembre de 2029, y en el club lo miran con lógica y si bien no tardará en estar en la mira de muchos clubes, desde La Boca pretenden llevarlo de a poco para que no saltee etapas.

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