11 de mayo de 2026 Inicio
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Presupuesto 2026: el Gobierno recortó partidas y asignó fondos para retiros voluntarios en la ANSES

La medida también apunta a ampliar la suma para cubrir deudas provisionales que provengan de decisiones judiciales y administrativas. La administración libertaria explicó que se debe a "retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino".

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Luis Caputo y Javier Milei.

Luis Caputo y Javier Milei.

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 y destinará recursos para el plan de retiros voluntarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), mientras que también ampliará la suma para cubrir deudas previsionales. La medida fue dada a conocer a través de una publicación en el Boletín Oficial.

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La resolución incrementó en $500 mil millones el límite para pagar deudas previsionales que provengan de decisiones judiciales y administrativas, por lo que el nuevo tope es de $712.288 millones. La administración de La Libertad Avanza detalló que la modificación se produjo "como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

En tal sentido, la disposición incluye una suba de $162 mil millones para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Anses. Los aspirantes debían cumplir una serie de requisitos y tenían el 26 de abril como plazo máximo para entregar los formularios.

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Javier Milei junto a Luis Caputo.

Javier Milei junto a Luis Caputo.

En tanto, el Gobierno volvió a aplicar la motosierra y aplicó un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica. El ajuste se concentró en partidas bajo la órbita de Obligaciones a Cargo del Tesoro y del Ministerio del Interior, por lo que afecta a recursos destinados a administraciones provinciales y programas de desarrollo regional.

En esta línea, la administración libertaria recortó $494.290.000.000 en transferencias para gastos corrientes de las administraciones centrales provinciales y otros $155.710.000.000 en transferencias vinculadas a servicios sociales para el interior del país.

El Gobierno ya elabora el Presupuesto 2027

El gobierno de Javier Milei comenzó formalmente el proceso de elaboración del Presupuesto Nacional 2027, con la publicación en el Boletín Oficial de la hoja de ruta que deberán seguir todos los organismos del Estado para tener listo el proyecto antes del plazo legal.

La Resolución 446/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fija el cronograma de actividades para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029.

La organización del proceso quedó delegada en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que además coordinará el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), el equipo técnico que va a articular el trabajo de todas las áreas involucradas.

La ley 24.156 establece que el proyecto de presupuesto debe presentarse a la Honorable Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá. El Gobierno apunta a cumplir ese plazo, algo que solo ocurrió el año pasado, aunque recién se aprobó durante las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre.

El proceso incluye también la elaboración de información para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, la estimación del resultado primario por nivel de gobierno y la proyección de recursos por provincia, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917.

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