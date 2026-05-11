11 de mayo de 2026 Inicio
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Aguinaldo para jubilados de ANSES: quiénes cobran y cuánto dinero reciben en junio 2026

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario se pagará junto al próximo haber mensual, también de pensionados. Corresponde una percepción del 50% del haber máximo del semestre.

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Jubilados

Jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES cobrarán el aguinaldo el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pago del aguinaldo de junio 2026 para millones de jubilados y pensionados de todo el país. Este beneficio corresponde al primer tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y se acreditará junto con los haberes mensuales del sexto mes del año.

Luis Caputo y Javier Milei.
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El pago del medio aguinaldo alcanzará tanto a quienes perciben la jubilación, además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de distintas prestaciones previsionales administradas por el organismo nacional. En efecto, el depósito será automático y no requerirá ningún trámite presencial ni gestión adicional.

De esta manera, durante junio los beneficiarios recibirán en una sola acreditación el haber mensual y el monto correspondiente al aguinaldo.

Jubilados-Anses
El cobror será el mismo día que se deposite el haber en el mes próximo.

El cobror será el mismo día que se deposite el haber en el mes próximo.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

El pago del aguinaldo de junio 2026 incluirá a todos los jubilados con haberes mínimos y otros que perciben sumas superiores —en otras palabras, todos los beneficiarios del sistema general administrado por ANSES, independientemente del monto mensual que perciban—.

También cobrarán el aguinaldo los titulares de la PUAM y los beneficiarios de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC) que liquida el organismo nacional. En todos los casos, el depósito será automático junto al calendario habitual de pagos.

Dentro del esquema confirmado también están contempladas las pensiones por invalidez, por vejez y las prestaciones para madres de siete hijos. Según indicaron fuentes oficiales, ningún beneficiario deberá realizar inscripción previa para acceder al cobro del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

aguinaldo
El SAC será el 50% del mejor ingreso cobrado en el semestre.

El SAC será el 50% del mejor ingreso cobrado en el semestre.

ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026

El calendario de pagos del aguinaldo quedó dividido según el nivel de ingresos previsionales. De tal modo, los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar desde los primeros días hábiles de junio, mientras que quienes superan la mínima tendrán fechas posteriores de acreditación.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: 8 de junio.
  • DNI terminado en 1: 9 de junio.
  • DNI terminado en 2: 10 de junio.
  • DNI terminado en 3: 11 de junio.
  • DNI terminado en 4: 12 de junio.
  • DNI terminado en 5: 16 de junio.
  • DNI terminado en 6: 17 de junio.
  • DNI terminado en 7: 18 de junio.
  • DNI terminado en 8: 19 de junio.
  • DNI terminado en 9: 22 de junio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

ANSES: cómo calcular el aguinaldo 2026

El aguinaldo para jubilados y pensionados equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026.

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Calculadora SAC — Aguinaldo

Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar

Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos
1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06
SAC bruto$ 0
− Jubilación (11%)$ 0
− Obra social (3%)$ 0
− PAMI (3%)$ 0
SAC neto 1° semestre$ 0
2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12
SAC bruto$ 0
− Jubilación (11%)$ 0
− Obra social (3%)$ 0
− PAMI (3%)$ 0
SAC neto 2° semestre$ 0
Total SAC neto anual$ 0

Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses.

Para realizar el cálculo, ANSES toma como referencia el ingreso mensual más alto recibido durante el semestre, incluyendo los aumentos por movilidad jubilatoria aplicados en ese período. Por ese motivo, el monto final del aguinaldo puede variar según cada categoría previsional y las actualizaciones que haya tenido cada beneficiario.

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