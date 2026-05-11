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El gesto del ex de Adabel Guerrero que descolocó a todos tras la polémica separación

El empresario sorprendió al reaccionar al último posteo de la bailarina, que tuvo un dedicatoria especial.

Martin Lamelka y Adabel Guerrero se separaron tras 17 años de relación.

Martin Lamelka y Adabel Guerrero se separaron tras 17 años de relación.

Redes sociales.

La separación de la bailarina Adabel Guerrero y el empresario Martín Lamela aún genera repercusión en el mundo del espectáculo. Es que luego de confirmarse el final de la relación que los unió 17 años, un inesperado gesto en redes sociales sorprendió a los seguidores de la pareja y despertó todo tipo de comentarios en medio de los rumores de presunta infidelidad.

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Todo ocurrió este fin de semana, cuando la bailarina compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a su hija Lola. En la publicación, Adabel escribió una frase cargada de emoción: “El amor de mi vida”. Lo que nadie esperaba era la reacción inmediata de su ex pareja.

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Martín Lamela comentó con emojis de corazones al posteo de Adabel Guerrero.

Martín Lamela comentó con emojis de corazones al posteo de Adabel Guerrero.

Martín Lamela comentó el posteo con tres emojis de corazones rojos, una señal que rápidamente llamó la atención de los usuarios y alimentó versiones sobre una posible buena relación entre ambos pese a la escandalosa ruptura.

Qué dijo Adabel Guerrero sobre su separación

En las últimas horas, Adabel Guerrero habló sobre su presente sentimental y reconoció que todavía convive con Martín Lamela a pesar de haber comunicado su separación. En efecto, la artista explicó que intentan atravesar la situación de la manera más tranquila posible y que priorizan a su hija.

Adabel Guerrero
La mediática y el empresario tuvieron a Lola en 2018.

La mediática y el empresario tuvieron a Lola en 2018.

“Tenemos una buena relación por más que sea lo que se diga y porque sabemos quiénes somos los dos”, aseguró la bailarina al ser consultada sobre el vínculo actual con su ex.

Por otra parte, también desmintió los rumores que indicaban que ya estaría comenzando una nueva relación amorosa. Durante una entrevista con LAM (América), Adabel respondió incómoda ante las versiones y aclaró: “No, no estoy en pareja con nadie. Estoy bien”.

Además, reconoció que días atrás había negado la separación porque todavía no habían hablado del tema con su hija y querían manejarlo en privado. “Sabía que una separación iba a ser algo muy complicado, sabía que iba a ser un tema y lo pateaba mucho”, confesó.

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