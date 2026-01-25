Boca - Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV El Xeneize hará su presentación oficial en el año ante su gente. Sin refuerzos, Claudio Úbeda ya tiene decidido cuál es el equipo titular, aunque realizará dos cambios en el ataque. Por + Seguir en







Boca debutará desde las 18:30 ante Deportivo Riestra en La Bombonera

En La Bombonera y ante su gente, Boca recibirá a Deportivo Riestra este domingo 25 desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en lo que es el debut oficial del año, sin refuerzos.

El Xeneize inicia un año cargado de competencias donde principalmente apunta al regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional. Por su parte, el Malevo buscará consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El conjunto de La Ribera viene de igualar sin goles ante Millonarios y ganar por 2-1 a Olimpia, en dos amistosos en la pretemporada de verano, mostrando señales positivas de funcionamiento.

Aun sin refuerzos, Claudio Úbeda ya tiene definido el esquema que viene utilizando habitualmente, pero lo hará con algunos cambios, ya que tiene bajas sensibles en la delantera: con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, el entrenador se verá obligado a apostar por Lucas Janson como centrodelantero.

Por su parte, en la mitad de cancha, Tomás Belmonte podría arrancar como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera. El ex-Lanús, que viene de marcar ante Olimpia en la pretemporada, le aportará dinámica y recorrido a una zona donde Boca gana buen pie, pero necesitaba más movilidad y despliegue.