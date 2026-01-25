25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Boca - Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Xeneize hará su presentación oficial en el año ante su gente. Sin refuerzos, Claudio Úbeda ya tiene decidido cuál es el equipo titular, aunque realizará dos cambios en el ataque.

Por
Boca debutará desde las 18:30 ante Deportivo Riestra en La Bombonera

Boca debutará desde las 18:30 ante Deportivo Riestra en La Bombonera

En La Bombonera y ante su gente, Boca recibirá a Deportivo Riestra este domingo 25 desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en lo que es el debut oficial del año, sin refuerzos.

El entrenador de Boca convocó a varios juveniles para enfrentara Riestra. 
Te puede interesar:

Boca con sorpresas y un delantero de la Reserva: los convocados para el debut con Riestra

El Xeneize inicia un año cargado de competencias donde principalmente apunta al regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional. Por su parte, el Malevo buscará consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

Aun sin refuerzos, Claudio Úbeda ya tiene definido el esquema que viene utilizando habitualmente, pero lo hará con algunos cambios, ya que tiene bajas sensibles en la delantera: con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, el entrenador se verá obligado a apostar por Lucas Janson como centrodelantero.

Por su parte, en la mitad de cancha, Tomás Belmonte podría arrancar como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera. El ex-Lanús, que viene de marcar ante Olimpia en la pretemporada, le aportará dinámica y recorrido a una zona donde Boca gana buen pie, pero necesitaba más movilidad y despliegue.

Por su lado, Riestra llega con expectativas altas luego de haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.

Boca vs. Deportivo Riestra: hora y televisión

  • Hora: 18.30
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Ariel Penel

Boca vs. Deportivo Riestra: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.
  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador ganó dos títulos con la Reserva de Boca.

Esta es la nueva joya de Boca que tiene una cláusula de rescisión millonaria

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. 

Refuerzos y la ampliación de la Bombonera: las definiciones de Riquelme antes del debut de Boca

Tras su paso por Cerro Porteño, el defensor quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

El futbolista que rescindió su contrato en Boca: había llegado como un refuerzo importante

El exjugador de Boca ganó 9 títulos con el Xeneize.

El enojo de una exfigura de Boca ante la posible llegada de Ángel Romero: "Cualquiera"

Boca ofreció 5 millones de dólares, pero Fluminense pretende 7 millones

Kevin Serna, el objetivo de Boca: la cifra millonaria que pidió Fluminense

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 10 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 19 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 27 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 28 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 30 minutos