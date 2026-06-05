El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Carlos Alberto "El Indio" Solari , quien murió a los 77 años, se consagró como un emblema del Rock que supo dejar su huella en el fútbol . Más allá de que el Indio era hincha de Boca y muy fanático de Juan Román Riquelme , su vínculo con el fútbol es mucho más que eso. Es que algunos temas del artista se metieron de lleno en el color de las tribunas argentinas , reflejando una conexión real donde la pasión de la cancha adoptó su obra como una bandera de identidad. Ese vínculo se volvió mutuo a través de temas y banderas que lograron capturar la esencia del tablón y el sentimiento futbolero.

La unión de Solari con el futbol quedó grabada para siempre en postales memorables. Huracán confeccionó una camiseta con una insignia conmemorativa por los 25 años de aquellas presentaciones de los Redondos en el Palacio Ducó . Un homenaje grande, otorgado en esa ocasión de forma institucional por un club. Asimismo, Diego Armando Maradona le demostró su admiración durante su ciclo como director técnico de Gimnasia de La Plata . El astro lució una gorra con la cara del "Indio" y el cantante le mando los mejores deseos de cara a esa nueva etapa.

“Los Redonditos de Ricota” convirtieron a las canchas de fútbol en verdaderos templos musicales: Excursionistas, el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el Cementerio de los Elefantes, el Cilindro de Avellaneda, el Monumental y el Centenario de Uruguay resultaron algunos de los estadios donde el vocalista se lució y dio vida a lo que popularmente se bautizó como "el pogo más grande del mundo" .

Algunos fanáticos se animaron a trasladar sus temas a la tribuna y desde ese momento se difundieron hasta rincones impensados. Si no era en canciones, llegaba en banderas. Hasta el día de hoy, banderas con su logo y frases continúan decorando las canchas: "Mi único héroe en este lío"; "Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán"; "La alegría por la que mi mundo gira", todas letras de canciones que se logran ver en los estadios del país.

La pasión del Indio Solari por Boca

Distanciado del campo de juego, se autoproclamó como "bostero incondicional" y fanático de Riquelme, quien lo había invitado a su postergado partido homenaje en la Bombonera, aunque, a raíz de la postura reservada que adoptó el músico, no se presentó al evento.

A lo largo de su extensa y consagrada carrera como uno de los referentes musicales más trascendentes de la historia argentina, el Indio escasas veces permitió conocer su fanatismo. Por un extenso período se rumoreó que podía ser simpatizante de Gimnasia (residió bastantes años en La Plata), pero en este último tiempo evidenció su condición de hincha xeneize.

"De chico los vecinos me regalaban camisetas de fútbol, para que me hiciese de unos u otros. Yo usé siempre la de Boca. Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola”, reconoció en su autobiografía. Siempre fiel a su singular estilo discursivo, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no perdió nada de su popularidad por manifestar sus colores futboleros.

En diferentes charlas, el compositor reveló que padecía con los encuentros del conjunto Azul y Oro. Resultaron contadas las oportunidades en las que asistió a La Bombonera debido a que su masiva exposición lo empujaba a resguardarse en el ámbito privado: "Soy bostero y miro todos los partidos por TV. No voy a la cancha, porque soy fóbico". De igual manera, esa distancia física nunca enfrió su fanatismo, el cual se mantuvo intacto y firme a través de la pantalla en cada domingo.

Riquelme - Indio Solari

En múltiples momentos destacó a Riquelme por su inmenso nivel técnico dentro de la cancha. "No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo", confesó en una oportunidad.

Sin embargo, para el Indio, Riquelme representó siempre mucho más que un deportista. "Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan. A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto", manifestó durante una conversación con El Canciller en 2025.