Tibio arranque de Boca en el 2026: empató 0-0 con Millonarios en La Bombonera

El Xeneize comenzó el año con una igualdad ante el equipo colombiano y, aunque fue superior, no pudo abrir el resultado ni con un penal sobre el final del partido, malogrado por Changuito Zeballos. El próximo amistoso será este domingo frente a Olimpia en San Nicolás.

Boca Juniors empató 0-0 frente a Millonarios de Colombia, en La Bombonera por el primer amistoso del año, por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador que supo salir campeón en ambos clubes y dejó un recuerdo imborrable. El Xeneize fue superior pero no pudo abrir el marcador y hasta erró un penal sobre el final, a manos de Exequiel Changuito Zeballos. El próximo encuentro será frente a Olimpia, en San Nicolás, este domingo.

Con una Bombonera repleta, el equipo de Claudio Úbeda hizo su estreno en este 2026 con el primer amistoso de pretemporada de cara a un año donde el único objetivo en la séptima Copa Libertadores. Todavía sin refuerzos (suenan el colombiano Marino Hinestroza, Gastón Hernández y Alexis Cuello) y con cuatro bajas importantes por lesión, la presentación del Xeneize fue discreta.

Tras un homenaje emotivo al entrenador fallecido Miguel Ángel Russo, quien supo ser campeón en ambos clubes, el partido comenzó a puro roce y pelota dividida. El Sifón Úbeda probó con un 4-3-3 y sorprendió con la inclusión de Brian Aguirre como extremo derecho.

Ambos clubes homenajearon a Miguel Ángel Russo.

Otro de los que anduvo con buen ritmo y demostró jerarquía fue Ander Herrera. Aquejado por las lesiones en 2025, este año promete ganarse un puesto entre los titulares y demostrar los pergaminos que trae de Europa. Además, tuvieron minutos Malcom Braida y Kevin Zenón.

Sobre el final, el Changuito Zeballos tuvo en sus pies la oportunidad para adelantar al Xeneize en el marcador, pero pateó muy mal el penal, que a él mismo le hicieron, y el arquero uruguayo Guillermo De Amores adivinó el palo y paró el remate del delantero.

De esta manera, el equipo de Claudio Úbeda continuará con sus compromisos internaciones el próximo domingo, cuando enfrente a Olimpia de Paraguay, a las 21 en San Nicolás, en el último amistoso previo a arranque del Torneo Clausura.

Boca vs. Millonarios en La Bombonera: las formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia, Alex Paz; David Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Del Castillo; Alex Castro; Julián Angulo y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.

Mirá el resumen del empate entre Boca y Millonarios en La Bombonera

