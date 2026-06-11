Bomba en Boca: Ander Herrera se va del club... ¿y Cavani también? El nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, no tendrá en cuenta al español y decidieron rescindirle el contrato seis meses antes de que finalice. Por su parte, el uruguayo volvió a ser intervenido quirúrgicamente. Por Agregar C5N en









El contrato de Ander Herrera y Edinson Cavani con Boca finalizan en diciembre de 2026.

Boca está a la espera de la llegada oficial de Rodolfo Arruabarrena el banco de suplentes, pero ya comenzó a diagramar el plantel para el próximo semestre y entre ellos comenzó con las decisiones más fuertes: el mediocampista español Ander Herrera no continuará en el club. Además, se analiza cuál será el futuro del uruguayo Edinson Cavani, ¿también se va?

El Vasco no tendrá en cuenta al ex-PSG, por lo que la comisión directiva ya le comunicó de forma oficial la situación. Tras la notificación, ambas partes comenzaron a realizar los trámites correspondientes para llevar a cabo la rescisión de su contrato en buenos términos.

La salida del volante de 36 años será seis meses antes de que finalice el vínculo luego de su llegada a inicios de 2025, proveniente del Athletic Club de Bilbao. A lo largo de su año y medio en La Boca, disputó 30 partidos oficiales (repartidos entre el torneo de la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América), y marcó tan solo un gol en la victoria ante Barcelona de Ecuador.

ander herrera @elgraficoweb Tras su desvinculación, le permitirá al conjunto xeneize liberar otro cupo de extranjeros, sumándose al que dejó Adam Bareiro luego de haberse nacionalizado argentino.

Edinson Cavani se operó, ¿y se va de Boca? El uruguayo Edinson Cavani se sometió a una termolesión por radiofrecuencia con el fin de evitar una intervención quirúrgica y cambiar su situación para poder estar nuevamente en las canchas lo antes posible. Pero ante la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, podría darse un nuevo cambio.

Es que, desde Brandsen 805, analizan por primera vez el futuro del delantero; también podrían rescindirle el contrato que finalizará en diciembre de este 2026. Su demora en el regreso a las canchas fue algo que molestó puertas adentro en la institución, por lo que su continuidad con la camiseta azul y amarilla está en veremos, según informó Bolavip. Los próximos días serán claves para determinar el futuro del uruguayo, y en caso de que el Vasco dé el visto bueno, se lo comunicarán, al igual que ya sucedió con el español. cavani racing silbado