Refuerzos, la ampliación de la Bombonera y el recuerdo de Madrid: las definiciones de Juan Román Riquelme antes del debut de Boca en el Apertura 2026 El presidente del club brindó una entrevista donde habló de todos los temas y le dejó un mensaje a los hinchas en la previa a una temporada que lo tendrá disputando, luego de dos años, la Copa Libertadores. "Confío en que podemos llegar hasta la final", señaló.







Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista en la previa al debut del equipo en el Torneo Apertura 2026, en una temporada que, además, lo tendrá disputando, luego de dos años, la fase final de Copa Libertadores de América. "Confío que podemos llegar hasta la final", señaló el dirigente sobre el histórico torneo continental que supo ganar en tres oportunidades.

Entre los principales temas que Riquelme abordó con el periodista Flavio Azzaro en AZZ, estuvieron: los refuerzos en el reciente mercado de pases, la final ante River en Madrid y el motivo que lo llevó a involucrarse en la política interna de Boca, la actualidad de Edinson Cavani y la remodelación de la Bombonera.

“Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, después trabajamos para tener un grupo de jugadores más fuertes. Estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato. Hace 30 o 40 días atrás, Boca era una maravilla con la llegada de Paredes, decían que hizo mejor al resto... Al final Boca no ganó, faltó poco para llegar a la final (del Clausura 2025) y se habló de todo lo que nos faltó. Así no se puede", analizó en un primer momento el presidente de Boca, sobre el tratamiento periodístico que se hace sobre su equipo.

De todas maneras, le dejó un fuerte mensaje al plantel de cara al inicio de las competencias oficiales: "Los jugadores tienen en claro que le tienen que dar una alegría a los hinchas, quiero decir que saben que tienen que ganar un título. Es hora de que logremos ese pasito que es ganar y darle alegrías a los hinchas de Boca".

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme habló en la previa el debut de Boca en el Apertura 2026. En relación a los refuerzos, luego de la fallida incorporación del colombiano Marino Hinestroza, Riquelme confirmó que restan detalles para que el exjugador de San Lorenzo, Ángel Romero, se incorpore al club. “Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”, reveló.