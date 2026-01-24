Refuerzos, la ampliación de la Bombonera y el recuerdo de Madrid: las definiciones de Juan Román Riquelme antes del debut de Boca en el Apertura 2026
El presidente del club brindó una entrevista donde habló de todos los temas y le dejó un mensaje a los hinchas en la previa a una temporada que lo tendrá disputando, luego de dos años, la Copa Libertadores. "Confío en que podemos llegar hasta la final", señaló.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista en la previa al debut del equipo en el Torneo Apertura 2026, en una temporada que, además, lo tendrá disputando, luego de dos años, la fase final de Copa Libertadores de América. "Confío que podemos llegar hasta la final", señaló el dirigente sobre el histórico torneo continental que supo ganar en tres oportunidades.
Entre los principales temas que Riquelme abordó con el periodista Flavio Azzaro en AZZ, estuvieron: los refuerzos en el reciente mercado de pases, la final ante River en Madrid y el motivo que lo llevó a involucrarse en la política interna de Boca, la actualidad de Edinson Cavani y la remodelación de la Bombonera.
“Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, después trabajamos para tener un grupo de jugadores más fuertes. Estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato. Hace 30 o 40 días atrás, Boca era una maravilla con la llegada de Paredes, decían que hizo mejor al resto... Al final Boca no ganó, faltó poco para llegar a la final (del Clausura 2025) y se habló de todo lo que nos faltó. Así no se puede", analizó en un primer momento el presidente de Boca, sobre el tratamiento periodístico que se hace sobre su equipo.
De todas maneras, le dejó un fuerte mensaje al plantel de cara al inicio de las competencias oficiales: "Los jugadores tienen en claro que le tienen que dar una alegría a los hinchas, quiero decir que saben que tienen que ganar un título. Es hora de que logremos ese pasito que es ganar y darle alegrías a los hinchas de Boca".
En relación a los refuerzos, luego de la fallida incorporación del colombiano Marino Hinestroza, Riquelme confirmó que restan detalles para que el exjugador de San Lorenzo, Ángel Romero, se incorpore al club. “Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”, reveló.
Las principales frases de Juan Román Riquelme, previo al debut de Boca
“Siempre pienso que nos alcanza con el plantel para pelear la Copa Libertadores. Ya no es como antes, ahora tenés un año entero para disputarla. Podes reforzarte a mitad de año, como hacen los equipos brasileños. Siempre confío que podemos llegar hasta el final".
“Cavani es un fuera de serie, lo queremos tener en la cancha y verlo festejar goles. Las molestias y los dolores llegan, está en una racha que no es positiva y está trabajando para estar con el equipo. Pero yo no soy el técnico. Antes no pasaba que te digan todo el tiempo que traigan un nueve. No tenemos que volvernos locos”.
"Hace poco que mi amigo (Miguel Ángel Russo) nos dejó. Cuando decidimos que llegara al club estábamos convencidos que nos podía ayudar mucho. Durante ese tiempo tuve que escuchar barbaridades y cuando se fue decían que Riquelme era un santo. Hay cosas que tienen un límite y como decimos en Argentina, todo pasa. Extraño mucho a Miguel, lo he disfrutado mucho y lo tengo presente cada día”.
"Cuando agarramos el club, nos lo entregaron con deudas, aunque digan que no. Después de la final de Madrid se vendió a Barrios, Benedetto, Balerdi y Nández. Tengo que escuchar a algunos sinvergüenzas que digan que no lo sabemos manejar. Después de dos años presentamos el superávit más alto de la historia”.
"Me tocó ver el partido de la final de Madrid con mis amigos, mi hijo Agustín se largó a llorar y me pidió volver al club. Yo quería volver al club y sabía que iba a volver. No voy en contra de nadie, no peleo con nadie, solamente amo a mi club y quiero que los hinchas estén contentos, que La Bombonera esté cada días más linda y que el equipo pueda ganar títulos”.
“A Sebastián Villa lo quiero mucho, han hablado mucho. En Boca se va el portero y preguntan qué pasó con Riquelme. Sebastián agarró un día, se fue a Colombia, volvió a los 40 días y tuvo que volver a entrenar para ponerse a la par de sus compañeros. A los pocos días decidió que ya no tenía más trabajo, esa es la verdad. Con Miguel hemos vivido cosas de Villa. Él se llevó muchas cosas a la tumba y yo me las voy a llevar tan bien. Me enseñaron en mi casa que hay que ser agradecido”.