Boca con sorpresas y un delantero de la Reserva: Claudio Úbeda confirmó los convocados para el debut con Riestra

Ante las cuatro bajas ya previstas por distintas lesiones, el entrenador definió la lista de futbolistas citados para el partido del domingo desde las 18:30 en La Bombonera.

Por
El entrenador de Boca convocó a varios juveniles para enfrentara Riestra. 

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, dio a conocer este sábado la lista de jugadores convocados para el debut del equipo en el Torneo Apertura 2026 ante Riestra en La Bombonera. Ante las cuatro bajas ya previstas por distintas lesiones, el DT definió las citaciones con varias sorpresas y la presencia de un delantero de la Reserva.

Este jugador ganó dos títulos con la Reserva de Boca.
Para el encuentro del domingo a las 18:30, el Xeneize no contará en el ataque con las cartas goleadora de Edinson Cavani, Miguel Merentiel ni Milton Gimenez. Además de la ausencia de Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Ante este escenario, Úbeda incluyó en la lista a Íker Zufiaurre, futbolista que se mueve por todo el frente de ataque y puede jugar como mediapunta o centrodelantero. Hace un mes, el joven de 19 años nacido en Adelia María, Córdoba, le marcó dos goles a River en las semifinales del Torneo Proyección 2025.

Iker boca
Íker Zufiaurre, figura de la Reserva de Boca, fue convocado por Claudio Úbeda para el debut del Torneo Apertura 2026.

En la lista de convocados también sobresale la presencia del defensor Marcelo Weigandt, que regresó a Boca en la reciente ventana de incorporaciones luego de su préstamo en Inter Miami, donde obtuvo por la Major League Soccer con Lionel Messi.

Los 24 convocados en Boca para el debut ante Riestra

Arqueros (3): Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores (9): Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

Volantes (8): Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani.

Delanteros (5): Alan Velasco, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Íker Zufiaurre.

La historia de Iker Zufiaurre

Oriundo de Adela María, una pequeña localidad rural ubicada en la provincia de Córdoba, Iker Zufiaurre llegó a Boca en 2017 como mediapunta y fue corriéndose a la banda para terminar como extremo, su posición actual, aunque también puede jugar como centrodelantero.

A principios de 2024 fue convocado por Silvio Rudman para disputar la Copa Libertadores Sub-20, donde Boca fue subcampeón y compartió plantel con Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, dos juveniles que hoy están asentados en Primera.

El entrenador de Boca de ese entonces, Diego Martínez, le echó el ojo al jugador, quien hizo su debut el 3 de abril frente a Nacional Potosí en Copa Sudamericana, donde sumó varios minutos en la goleada por 4-0. Su otro partido fue por la primera fecha de la Liga Profesional, donde entró faltando cinco minutos en la derrota por 1 a 0 ante Atlético Tucumán. Luego, ni Fernando Gago ni Miguel Ángel Russo lo tuvieron en cuenta.

