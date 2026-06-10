Adam Bareiro se nacionalizó argentino y le abre un cupo a Boca para ir a buscar un refuerzo: ¿a quién apunta Riquelme?

En total, el Xeneize tiene cinco jugadores extranjeros, por lo tanto, por el momento queda un lugar libre y los directos buscarán sumar a un arquero.

Desde su llegada a Boca en este 2026, Adam Bareiro jugó apenas 13 partidos y metió 4 goles.

A la espera de la confirmación oficial de la llegada de Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena a Boca, el futuro entrenador ya tiene una buena noticia: Adam Bareiro se nacionalizó argentino y libera un cupo de extranjero.

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Según se informó oficialmente, “Bareiro, que llegó como refuerzo en este mercado, ya no genera un problema administrativo en la conformación del plantel”. Hasta el momento, el paraguayo que se sumó en este 2026 al equipo como uno de los refuerzos destacados del presente mercado de pases, jugó 13 partidos donde convirtió 4 goles.

Con la nacionalización del delantero, esto le permitió abrir un lugar en el plantel y los dirigentes del Xeneize ya apuntan a un refuerzo: Álvaro Montero, el arquero colombiano que se ganó la convocatoria al Mundial 2026 tras un primer semestre extraordinario en Vélez. En Liniers, el guardameta jugó 17 partidos, apenas recibió 13 goles y mantuvo la valla invicta en siete oportunidades.

En esa línea, ya recibió el respaldo de Mauricio Serna, histórico del club, salió a respaldar públicamente a su compatriot a. “Es bueno, es un gran arquero, referenciado por Óscar Córdoba”, reconoció en diálogo con ESPN.

Según aseguró el periodista Germán García Grova, ya hubo un avance desde Brandsen 805. “Boca avanza por Álvaro Montero. El club se comunicó con el entorno del arquero para hacerle saber el interés”, indicó en su cuenta de X.

De igual modo, para que los dirigentes del Xeneize puedan avanzar, deberán esperar a la decisión del Fortín, quien todavía no ejerció la opción de compra, valuada en poco menos de un millón de dólares, y el plazo para pagarle a Millonarios vence en menos de un mes.

En esa línea, el comunicador especificó que desde Liniers ya se comunicaron con sus pares de Colombia y “ejecutará la opción de US$1.8M y le ofrecerán tres años de contrato”.

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El club se comunicó con el entorno del arquero para hacerle saber el interés.



La ficha del jugador pertenece a #Millonarios pero #Velez comunicó que ejecutará la opción de US$1.8M y le tres años de contrato. pic.twitter.com/gpYZazYZdO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 10, 2026

Tras la liberación del cupo de Bareiro en Boca hay otros 5 jugadores que están en la línea de los que ocupan un cupo de extranjero: Edinson Cavani, Marcelo Saracchi, Carlos Palacios, Ander Herrera y Ángel Romero.

Cuándo vuelve Boca a los entrenamientos con Arruabarrena a la cabeza

Tras la salida de Claudio Úbeda, Boca acordó de palabra la llegada de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena para iniciar su segundo ciclo en el club.

Si bien queda la firma y la presentación oficial del entrenador, se espera que todo quede arreglado antes del 18 de junio, cuando el plantel tiene la fecha de regreso para iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre del año, donde el Xeneize deberá jugar la Copa Argentina, el Torneo Clausura y disputar el repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile.