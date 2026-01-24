24 de enero de 2026 Inicio
Esta es la nueva joya de Boca que tiene una cláusula de rescisión millonaria

Es figura de la Reserva, donde ganó el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones. Ahora acaba de firmar su primer contrato profesional con el club, que lo blindó por una impactante cifra.

Este jugador ganó dos títulos con la Reserva de Boca.

  • Gonzalo Gelini, juvenil de Boca, acaba de firmar su primer contrato profesional con el club.
  • El extremo de 19 años es una de las figuras de la Reserva, donde tuvo un impactante 2025.
  • Fue clave para ganar el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.
  • Boca lo blindó con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Boca se prepara para un 2026 que será intenso: al frente local, que incluye el Torneo Apertura y la Copa Argentina, se suma el desafío en el plano internacional con la Copa Libertadores. Para eso, el equipo necesita recambios, y con ese objetivo blindó a una nueva joya con una cláusula de rescisión millonaria.

Refuerzos y la ampliación de la Bombonera: las definiciones de Riquelme antes del debut de Boca

Se trata de Gonzalo Gelini, un extremo de 19 años que brilló todo el año pasado en la Reserva, bajo la dirección técnica de Mariano Herrón, y cerró el 2025 firmando su primer contrato profesional con el club. El acuerdo es hasta fines de 2030, con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Boca hizo el anuncio oficial con una foto de Gelini y Marcelo Delgado en Boca Predio. "Muy feliz de haber firmado mi primer contrato profesional. Gracias a todas las personas que me acompañaron y a mi familia, que siempre estuvieron ahí para que esto se haga realidad. Sueño cumplido, ahora a por más", expresó el futbolista en sus redes sociales.

Quién es Gonzalo Gelini, la nueva joya de Boca

Gonzalo Gelini nació el 15 de diciembre de 2006 y empezó a jugar al fútbol en San Martín de Monte Grande. Después de tres años formándose en Chile, en 2017 volvió a la Argentina y se sumó a las inferiores de Boca, donde jugó tanto de extremo por izquierda como de lateral izquierdo.

En 2025 se consolidó en Reserva, donde se ganó un lugar como titular y mostró todo su potencial. Fue una pieza clave del equipo que, bajo la conducción de Mariano Herrón, se quedó con el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. En total, jugó 21 partidos, convirtió 5 goles y repartió 7 asistencias.

Ahora, con su primer contrato profesional ya firmado y una importante cláusula de rescisión, Gelini se ilusiona con la posibilidad de debutar en Primera. El entrenador Claudio Úbeda necesitará opciones de recambio para afrontar un primer semestre con tres competencias en paralelo.

