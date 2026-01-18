Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

La albiceleste, encabezada por Lionel Messi, tendrá el complejo objetivo de repetir la corona tras Qatar 2022. Sin embargo, los defensores del título sufrieron desde eliminaciones en primera ronda hasta perder la final.

La Selección argentina afrontará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y tendrá como principal misión defender la corona conseguida en Qatar 2022 para escribir otra página dorada, una tarea compleja ya que solo dos selecciones consiguieron revalidar el título en la historia de la Copa del Mundo.

El equipo capitaneado por Lionel Messi , a falta de la confirmación oficial sobre la participación del astro, iniciará su camino de defensa del título en el Mundial 2026 en el Grupo J y buscará avanzar a los 16avos de final. Para esto, debutará contra Argelia el 16 de junio, luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos con Jordania el 27 de junio.

Por lo pronto, Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) son los únicos equipos que conquistaron dos mundiales consecutivos, debido a lo cual la albiceleste enfrentará el gran desafío de repetir el título. Si lo consigue, de yapa Lionel Scaloni se convertiría en el segundo entrenador bicampeón del mundo y Messi sería el primer capitán de la historia en ganar dos mundiales.

Por otro lado, la logística de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será especial, ya que se tratará de la Copa del Mundo más larga de la historia y tendrá 48 selecciones por primera vez, por lo que Argentina tendría un doble mérito si consigue el bicampeonato.

Los charrúas no jugaron la Copa del Mundo 1934 como protesta debido a la ausencia de varios países europeos que se negaron a participar del torneo que organizó el país vecino en 1930, ya que sólo cuatro selecciones europeas participaron (Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia), mientras que el resto se negó por la crisis económica y las distancias del viaje.

Italia en Francia 1938

La Azzurra se consagró como la primera bicampeona del mundo luego de ser campeón en 1934. Su principal figura era el histórico Giuseppe Meazza y en su recorrido venció 2-1 a Noruega en la primera ronda, 3-1 a Francia en los cuartos de final, 2-1 a Brasil en las semifinales y 4-2 a Hungría en la final. Con su consagración, Vittorio Pozzo es el único entrenador bicampeón del mundo.

Italia en Brasil 1950

Tras las cancelaciones de la FIFA de las ediciones 1942 y 1946, el Mundial volvió a jugarse en 1950. El conjunto italiano, que venía de ser campeón en 1938, quedó eliminado en fase de grupos tras perder 3-2 con Suecia y pese a que le ganó 2-0 a Paraguay. Se trató de un torneo especial para la Azzurra, ya que venía de ser golpeada en 1949 por la tragedia de Superga, un accidente aéreo en el que murieron 18 futbolistas de Torino, el equipo que era la base de las convocatorias de Italia. Por este motivo, debió recomponer el equipo con varios jugadores nuevos.

Uruguay en Suiza 1954

La Celeste quedó eliminada en las semifinales contra Hungría tras perder 4-2, en uno de los partidos más llamativos de la historia: el delantero Juan Hohberg, nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo, sufrió un infarto en pleno encuentro, los médicos lo reanimaron y continuó jugando. Luego, Uruguay perdió 3-1 contra Austria por el tercer puesto. Previamente había vencido 2-0 a Checoslovaquia y 7-0 a Escocia en la fase de grupos y 4-2 a Inglaterra en los cuartos de final.

Alemania en Suecia 1958

El elenco alemán perdió 3-1 contra Suecia en las semifinales y se despidió del torneo. Luego cayó 6-3 en un partidazo con Francia por el tercer puesto. En la fase de grupos había derrotado 3-1 a Argentina, mientras que después empató 2-2 con Checoslovaquia y 2-2 con Irlanda del Norte y le ganó 1-0 a Yugoslavia en los cuartos de final.

Brasil en Chile 1962

La Verdeamarela se convirtió en la segunda selección bicampeona del mundo de la historia: superó 2-0 a México, empató 0-0 con Checoslovaquia y venció 2-1 a España en la fase de grupos, luego le ganó 3-1 a Inglaterra en los cuartos de final, 4-2 a Chile en las semifinales y 3-1 a Checoslovaquia en la final. Con su consagración, se repuso del duro impacto que había sufrido en la segunda fecha de la fase de grupos, contra los checos, ya que Pelé se desgarró y se perdió el resto del Mundial. Por este motivo, Garrincha fue la gran estrella de aquel equipo.

Brasil en Inglaterra 1966

El conjunto brasileño protagonizó uno de los papelones más importantes de su historia: buscaba el tricampeonato mundial y quedó eliminado en la fase de grupos tras derrotar 2-0 a Bulgaria, perder 3-1 con Hungría y 3-1 con Portugal. Tras la temprana despedida, el desempeño de la Canarinha fue duramente cuestionado por sus seguidores.

Inglaterra en México 1970

El equipo inglés tuvo un inicio dubitativo aunque avanzó la fase de grupos, después de ganarle 1-0 a Rumania, perder 1-0 con Brasil y derrotar 1-0 a Checoslovaquia. Sin embargo, quedó eliminado en los cuartos de final tras caer 3-2 contra Alemania, en lo que la FIFA definió como "uno de los partidos más atrapantes de todos los tiempos".

Brasil en Alemania 1974

La Verdeamarela sufrió para pasar la primera instancia, ya que tuvo una tibia actuación en aquella Copa del Mundo: igualó 0-0 con Yugoslavia, 0-0 con Escocia y goleó 3-0 a Zaire para clasificar a la segunda fase de grupos, en la que superó 1-0 a Alemania Oriental, 2-1 a Argentina y perdió 2-0 con Países Bajos, uno de los equipos más destacados de la historia y conocido como la Naranja Mecánica. Tampoco tuvo premio consuelo, debido a que perdió 1-0 con Polonia por el cruce del tercer puesto.

Alemania en Argentina 1978

El elenco alemán empató 0-0 con Polonia, vapuleó 6-0 a México e igualó 0-0 con Túnez, mientras que en la segunda fase de grupos no se sacó diferencias con Italia, empató 2-2 con Países Bajos y se despidió tras perder 3-2 con Austria. Fue una participación marcada por la ausencia de Franz Beckenbauer, considerado uno de los mejores defensores de la historia, quien se había retirado de la Selección alemana en 1977.

Argentina en España 1982

La albiceleste, que tenía como entrenador a César Luis Menotti y con varias figuras en el plantel como Mario Kempes, Daniel Passarella y un juvenil Diego Maradona, no pudo defender el título ya que perdió 1-0 con Bélgica, le ganó 4-1 a Hungría y 2-0 a El Salvador. Cuando parecía que se podía posicionar para retener el campeonato, en la segunda fase cayó 2-1 con Italia y 3-1 con Brasil (Maradona fue expulsado tras una infracción).

Italia en México 1986

El equipo italiano mostró dudas pero pasó la fase de grupos tras empatar 1-1 con Bulgaria, 1-1 con Argentina y ganarle 3-2 a Corea del Sur. Sin embargo, luego perdió 2-0 contra la Francia de Michel Platini en los octavos de final.

Argentina en Italia 1990

El conjunto entrenado por Carlos Bilardo estuvo muy cerca de revalidar el título de México pero perdió 1-0 contra Alemania en la final. Las imágenes de Maradona mientras lloraba dieron la vuelta al mundo, luego de una Copa del Mundo considerada como una de las más emblemáticas. Previamente, en la fase de grupos la albiceleste perdió 1-0 con Camerún, superó 2-0 a la Unión Soviética e igualó 1-1 con Rumania, mientras que luego le ganó 1-0 a Brasil en un partido memorable por los octavos de final, 3-2 por penales a Yugoslavia en los cuartos de final y 4-3 a Italia, nuevamente por penales.

Alemania en Estados Unidos 1994

El elenco alemán llegaba a la Copa del Mundo 1994 como uno de los favoritos, ya que su plantel tenía varias leyendas, como Lothar Matthäus, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann. En la fase de grupos le ganó 1-0 a Bolivia, empató 1-1 con España y derrotó 3-2 a Corea del Sur, luego dejó atrás 3-2 a Bélgica en los octavos de final y quedó eliminado en los cuartos de final contra la sorprendente Bulgaria tras perder 2-1.

Brasil en Francia 1998

La Canarinha contaba con un equipo de lujo, cuyos principales baluartes eran Ronaldo Nazário, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos. En la fase de grupos venció 2-1 a Escocia, 3-0 a Marruecos y tropezó sorpresivamente con Noruega con un 2-1. Luego, le ganó 4-1 a Chile por los octavos de final, 3-2 a Dinamarca en los cuartos de final, 4-2 a Países Bajos por penales y sufrió una dura derrota en la final contra la Francia de Zinedine Zidane por 3-0.

Francia en Corea-Japón 2002

Los Azules tuvieron una decepcionante Copa del Mundo, tras quedar eliminados inesperadamente en la fase de grupos después de perder 1-0 con Senegal, empatar 0-0 con Uruguay y caer 2-0 con Dinamarca. Fue un baldazo de agua fría para el conjunto europeo, que de esta forma se despidió del torneo sin anotar goles, pese a las presencias de reconocidos jugadores como Zinedine Zidane y Thierry Henry.

Brasil en Alemania 2006

La Canarinha llegaba como una de las máximas candidatas con nombres de lujo: Ronaldo Nazário, Adriano, Ronaldinho, Kaká y Roberto Carlos eran algunos de sus emblemas. Jugó una fase de grupos perfecta, ya que le ganó 1-0 a Croacia, 2-0 a Australia y 4-1 a Japón. Después venció 3-0 a Ghana en los octavos de final y perdió 1-0 con Francia en los cuartos de final.

Italia en Sudáfrica 2010

La Azzurra quedó eliminada en fase de grupos e inició una llamativa racha: en los siguientes dos mundiales el campeón defensor tampoco avanzó de la primera fase. El equipo italiano empató 1-1 con Paraguay, 1-1 con Nueva Zelanda y tropezó 3-2 con Eslovaquia.

España en Brasil 2014

La Roja tenía a varias figuras como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba e Iker Casillas pero tuvo una participación muy floja en el torneo y quedó afuera en la fase de grupos, después de ser goleado 5-1 por Países Bajos, caer 2-0 con Chile y derrotar 3-0 a Australia.

Alemania en Rusia 2018

El equipo alemán mantuvo una sólida base de futbolistas en la Copa del Mundo, luego de que se consagraran campeones en 2014 en la final contra Argentina en el Maracaná, ya que en 2018 volvieron a ser convocados jugadores de elite como Manuel Neuer, Sami Khedira, Toni Kroos y Mesut Özil. Sin embargo, perdió 1-0 con México, venció 2-1 a Suecia y cayó 2-0 con Corea del Sur, por lo que quedó eliminado en la fase de grupos.

Francia en Qatar 2022

Un grato recuerdo reciente para los argentinos: los Azules se impusieron 4-1 sobre Australia, 2-1 contra Dinamarca y perdieron sorpresivamente 1-0 con Túnez en la fase de grupos, mientras que luego ganaron 3-1 a Polonia por los octavos de final, 2-1 a Inglaterra por los cuartos de final y 2-0 sobre Marruecos. En la final perdieron 4-2 en la tanda de penales contra la Selección argentina de Lionel Messi, por lo que se quedaron en las puertas del bicampeonato mundial.