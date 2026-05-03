Quién es Rafael Jódar, la nueva gran promesa del tenis de España

El tenista de 19 años atraviesa el mejor momento de su carrera: ya se encuentra entre los 50 mejores del mundo, luego de alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. Su gran objetivo es ingresar como preclasificado a Roland Garros y seguir sumando confianza y rodaje en el circuito, donde su nombre empieza a sonar fuerte.

(Con apenas 19 años, Rafael Jódar atraviesa el mejor momento de su corta carrera y empieza a consolidarse como una de las grandes promesas del tenis español. Su irrupción en el circuito ATP, sumada a resultados destacados y una evolución sostenida en el ranking, lo posicionan como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva generación. Llegó a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid y ya ingresó en el top 50.

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Su nombre completo es Rafael Jódar Camacho, nació en 2006 y comenzó a jugar al tenis a los cuatro años en el Club de Tenis Chamartín. Más adelante continuó su formación en Estados Unidos, donde se incorporó a la Universidad de Virginia. Ahí dio sus primeros grandes pasos: ganó el premio ITA National Rookie del Año y recibió la distinción ITA All-American.

Es oriundo de Leganés, España, y con apenas 19 años, se perfila como una de las jóvenes promesas del tenis nacional. Su altura de 1,91 metros se convierte en un rasgo diferente que puede potenciar su juego , especialmente en el saque y la presencia en la cancha. Una curiosidad que contó el periodista Lautaro Miranda es que tanto su padre, su abuelo y su bisabuelo también se llaman o llamaron Rafael.

En etapa junior alcanzó el N°4 del ranking mundial y se consagró campeón del US Open junior en 2024. Además, tuvo un sólido paso por el circuito Challenger, con un registro de 41 victorias y 14 derrotas, y títulos en Heraklion (Hersonissos 3), Lincoln y Charlottesville. En enero de este año, cayó en la final de Canberra ante Alexander Blockx, reciente semifinalista en Madrid.

Su crecimiento no es casualidad. Inició 2025 en el puesto N°896 del ranking ATP, logró meterse en el top 500 en julio y cerró el año en el N°168, reflejo de una evolución constante. En ese proceso, no solo fortaleció su saque, un arma clave por su altura, sino que también mejoró notablemente su derecha. Hoy se lo ve más agresivo desde el fondo y con mayor criterio en sus subidas a la red.

Jódar con Nadal y Alcaraz Rafael Jódar junto con Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. Redes sociales

Uno de los torneos que marcó ese salto fue el Conde de Godó, donde alcanzó las semifinales y dio el golpe al vencer a Cameron Norrie, por entonces dentro del top 25. Esa actuación terminó de instalar su nombre en el circuito.

Pero, recapitulando, esta temporada fue muy positiva para el español porque consiguió su primer título ATP y fue en el 250 de Marrakech. Con ese triunfo, se convirtió en el sexto español en lograr un título ATP antes de cumplir los 20 años. Pero no fue lo único positivo, ya que también llegó a tercera ronda de Miami, semifinales en Barcelona y recientemente alcanzó los cuartos de final en Madrid, su casa.

Rafael Jódar y su partido contra el número 1 el mundo

Justamente en el Masters 1000 de Madrid, en la Caja Mágica, cayó ante Jannik Sinner, número 1 del mundo, aunque dejó una imagen muy positiva luego de haber recibido un wild card. En conferencia de prensa analizó: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso. Todavía queda un camino largo para seguir mejorando el nivel. Me quedo con esas cosas positivas. Llevo jugando muchos partidos estas semanas y me quedo con eso. Ahora toca descansar y recuperarme bien. Ha sido muy bonito jugar en Madrid, mi casa".

Rafael Jódar EFE

También se refirió a lo que viene en su calendario: “El partido ha estado igualado en muchos momentos. Tengo que analizar este momento y cambiarlo para cuando me vuelva a enfrentar contra Sinner u otro rival similar. El plan sigue igual: Roma y luego Roland Garros”.

A pesar de tener 19 años es muy crítico con su rendimiento: “No he estado muy acertado en los puntos de break que he tenido. Él también ha jugado muy bien, aunque no me acuerdo muy bien cómo han ido esos puntos. Tengo que revisarlos para ver qué puedo mejorar de cara a los siguientes partidos. Nada va a cambiar. Soy la misma persona. Ha sido muy bonito jugar unos cuartos de final en la pista central”.

Cabe destacar que, luego del partido, Sinner utilizó la cámara donde suelen firmar los tenistas tras las victorias donde ponen cosas propias, emojis, deseos o algún tipo de mensaje. El número 1 no dudó y le dedicó unas palabras a Jódar, como símbolo de apoyo, lo que demuestra también su integridad como persona: “¡Qué jugador!”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2049532019642614156&partner=&hide_thread=false "¡Qué jugador!"



La firma de Sinner, dedicada a Jodar tras el cruce en #Madrid. pic.twitter.com/k9eXvDx4R2 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 29, 2026

Actualmente tiene 25 partidos jugados, de los cuales 17 convirtió en victoria. En un paralelismo que realizó la periodista Ana Pérez Navarro, con la misma cantidad de partidos jugados en sus inicios, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, habían sumado solo 14 y 12 victorias, respectivamente.

Mientras que, Rafael Nadal y Joao Fonseca, sumaron 15 triunfos. Entre otros, Roger Federer 11 y Novak Djokovic 12. Eso no solo lo potencia, sino también que siembra esperanzas respecto a su futuro prometedor.

El crecimiento del tenis español también se refleja en otro dato: desde esta semana, España cuenta con cuatro jugadores menores de 23 años dentro del top 100: Carlos Alcaraz (22), Daniel Mérida (21), Martín Landaluce (20) y el propio Jódar (19).

Rafael Jódar y su fanatismo por el fútbol: presenció un partido del Real Madrid

Fuera de la cancha, también muestra su costado más personal: es fanático del fútbol e hincha del Real Madrid. Durante su estadía en la capital española, aprovechó para ver a su equipo y fue recibido por el presidente Florentino Pérez.

Rafael Jódar con Pérez Rafael Jódar es fanático del Real Madrid y posó con Florentino Pérez. Real Madrid

"Rafa Jódar acudió al Movistar Arena para presenciar el segundo partido del playoff de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv. Antes del inicio del encuentro, el presidente Florentino Pérez entregó al tenista español dos camisetas del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1. Jódar, que ganó en abril el primer título ATP de su carrera en Marrakech, acaba de firmar una gran actuación en su primera participación en el Mutua Madrid Open”, escribieron.

La historia de Jódar recién comienza. Sus primeros pasos fueron buenos, pero todavía queda mucho por demostrar. Se vienen dos torneos importantes como lo son Roma y Roland Garros. Será su segunda participación en un Grand Slam luego de caer en segunda ronda de Australian Open este año.

A partir de la próxima semana será número 34 del mundo y todavía queda Roma para sumar puntos, de lograr una buena actuación en el M1000, podría ingresar como cabeza de serie a Roland Garros y evitar rivales de peso fuerte hasta otras instancias. Si queda todo tal cual, podrá ingresar porque son 33 preclasificados y Carlos Alcaraz ya confirmó su baja. De lograrlo, será uno de los ascensos más rápidos y destacados de los últimos tiempos.

Hasta entonces demostró que puede batallar en partidos lados, que tiene físico que soporte y que puede complicar a los de arriba. También expuso autocrítica y algo muy importante para el deporte: ambición. La ayuda de su padre como entrenador también será clave para seguir aportando condimentos a su juego. Su presente ilusiona y lo posiciona como una de las promesas más claras para el futuro del tenis español y para el circuito del tenis en general.