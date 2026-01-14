Mundial 2026: FIFA recibió 500 millones de solicitudes de entradas y Argentina está entre los países que más tickets demandaron Se trata de un récord histórico para el deporte. Además de Argentina, los países con mayor volumen de pedidos fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Colombia y los tres anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Por + Seguir en







El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio.

La FIFA anunció que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 durante el periodo de 33 días que finalizó este martes. Esta cifra representa un récord histórico para el deporte, con un promedio de 15 millones de aplicaciones diarias por parte de fanáticos que debieron validar sus datos y tarjetas de crédito para participar.

Por primera vez, la Copa del Mundo contará con la participación de 48 selecciones, lo que generó interés en aficionados de 211 países distintos. Además de los tres anfitriones, los países con mayor volumen de pedidos fueron Argentina, Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal y Colombia. El encuentro más demandado de la fase de grupos es, hasta ahora, el choque entre Colombia y Portugal en Miami.

Ante la magnitud de la respuesta, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que "medio billón de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda, es una declaración de intenciones a escala mundial". El directivo felicitó a los seguidores globales por la convocatoria, aunque lamentó que el aforo de los estadios sea limitado frente a semejante interés.

Infantino remarcó la importancia emocional de la competencia al señalar: "Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos". Tras el cierre de esta etapa, la organización se prepara para iniciar la fase de asignación.

Cómo continuará el proceso de compra de entradas para el Mundial 2026 A partir del 5 de febrero, los solicitantes comenzarán a ser notificados sobre los resultados de sus aplicaciones. Debido a que la demanda superó ampliamente la oferta de tickets disponibles, la FIFA utilizará un proceso de selección aleatoria para asignar las entradas entre quienes completaron el formulario en el tiempo establecido.

Aquellos fanáticos que no resulten favorecidos en esta instancia tendrán una nueva oportunidad en una fase de ventas de "último momento" por orden de llegada. Esta etapa se habilitará en fechas más cercanas al inicio del torneo para distribuir los remanentes de tickets que pudieran surgir tras la primera asignación masiva. Finalmente, la organización recordó que funcionará un mercado oficial de reventa e intercambio para garantizar la seguridad de los compradores. Este sistema busca evitar que los viajeros adquieran tickets falsos y operará bajo estrictas regulaciones federales y locales, asegurando la transparencia en el traspaso de entradas entre titulares elegibles.