Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para el Mundial 2026: días y frecuencias La compañía programó servicios especiales a Kansas y Dallas para acompañar a la Selección y confirmó la apertura de la ruta directa Córdoba–Miami, que quedará como operación regular.







Aerolíneas Argentinas anunció un esquema operativo especial para la Copa Mundial de Fútbol, que incluye vuelos directos adicionales a Estados Unidos y la incorporación de una nueva conexión internacional desde el interior del país.

En el marco del torneo, la aerolínea dispondrá dos vuelos especiales a Kansas para el partido que disputará la Selección Argentina frente a Argelia el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al encuentro y el otro lo hará el mismo día del partido.

A su vez, se programaron cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los compromisos ante Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27. Para cada uno de esos encuentros habrá dos opciones: un vuelo con llegada el día anterior y otro con arribo el día del partido.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas confirmó la apertura del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos. La ruta será operada con aeronaves Airbus A330 y se mantendrá activa una vez finalizada la competencia como parte de la red regular de la compañía.

Desde Buenos Aires, la operación habitual entre Ezeiza y Miami contará con 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos.