Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para el Mundial 2026: días y frecuencias

La compañía programó servicios especiales a Kansas y Dallas para acompañar a la Selección y confirmó la apertura de la ruta directa Córdoba–Miami, que quedará como operación regular.

Aerolíneas Argentinas presentó vuelos especiales para el Mundial: días y frecuencias

Aerolíneas Argentinas presentó vuelos especiales para el Mundial: días y frecuencias

Aerolíneas Argentinas anunció un esquema operativo especial para la Copa Mundial de Fútbol, que incluye vuelos directos adicionales a Estados Unidos y la incorporación de una nueva conexión internacional desde el interior del país.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio.
Mundial 2026: FIFA recibió 500 millones de solicitudes de entradas y Argentina está entre los países que más tickets demandaron

En el marco del torneo, la aerolínea dispondrá dos vuelos especiales a Kansas para el partido que disputará la Selección Argentina frente a Argelia el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al encuentro y el otro lo hará el mismo día del partido.

A su vez, se programaron cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los compromisos ante Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27. Para cada uno de esos encuentros habrá dos opciones: un vuelo con llegada el día anterior y otro con arribo el día del partido.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas confirmó la apertura del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos. La ruta será operada con aeronaves Airbus A330 y se mantendrá activa una vez finalizada la competencia como parte de la red regular de la compañía.

Desde Buenos Aires, la operación habitual entre Ezeiza y Miami contará con 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos.

Los pasajes para los vuelos especiales y regulares estarán disponibles a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas y agencias de viajes. Desde la empresa señalaron que la estrategia apunta a ajustar la oferta a la demanda generada por grandes eventos deportivos, reforzando la conectividad internacional en momentos clave.

