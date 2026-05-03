3 de mayo de 2026 Inicio
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Llega otra ciclogénesis al AMBA: domingo frío y con alerta meteorológica por viento

Mientras continúa el conflicto por los 140 despidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso amarillo en tres provincias, con descensos de temperatura en varias partes del país.

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Hay alerta amarilla por viento en tres provincias.

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El organismo lanzó aviso amarillo por vientos para el centro y oeste de Chubut, oeste de Río Negro y oeste de Neuquén, donde se esperan vientos del poniente con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h.

Meteored, en tanto, anticipó que la semana se tornará rápidamente templada y húmeda, dando paso a un nuevo evento de ciclogénesis con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y nuevo descenso pronunciado de temperaturas.

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Alerta amarilla por viento en tres provincias patagónicas para este domingo.

Alerta amarilla por viento en tres provincias patagónicas para este domingo.

Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores de este domingo

El SMN anticipa una jornada fresca, con temperaturas entre los 5° y los 18°, con vientos moderados que oscilarán entre en noreste y el noroeste, y un cielo parcialmente cubierto.

Las condiciones continuarán durante la semana, con un ligero aumento en los termómetros, y probabilidad de precipitaciones durante la noche del miércoles.

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La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se zambulle en el otoño.

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