Argentina vs Colombia, por el Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

El equipo de Diego Placente, que llega invicto, buscará un lugar en la final del torneo que se juega en Chile.

Argentina enfrentará a Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. La sede será estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, a partir de las 20.

El conjunto argentino llega a esta instancia con el envión de una campaña sólida. En los cuartos de final superó con autoridad a México por 2-0 , mostrando una defensa compacta y un ataque eficaz gracias a las actuaciones de Maher Carrizo y Alejo Sarco, este último como goleador del torneo.

Argentina llega invicto al compromiso, mostrando un rendimiento constante a lo largo del torneo, lo que lo posiciona firmemente como candidatos a llevarse el torneo juvenil después de 18 años . Los de Placente superaron ampliamente la fase de grupos tras vencer en fila a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en octavos, Argentina se cargó a Nigeria por 4-0.

Colombia, por su parte, no podrá contar con Néiser Villarreal ni con Carlos Sarabia por suspensión, tras acumulación de tarjetas amarillas. Villarreal llega como máximo artillero.

El conjunto colombiano terminó en lo más alto del Grupo F con cinco puntos, luego de vencer a Arabia Saudita (1-0) y empatar frente a Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En los octavos de final, superó a Sudáfrica por 3-1, mientras que en los cuartos protagonizó un partidazo al derrotar 3-2 a España.

Horario y dónde ver Argentina vs Colombia

El partido será televisado por Telefé y DSports a partir de las 20.

Argentina vs Colombia: formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.